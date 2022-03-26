لفتة إنسانية لرئيس محكمة بكفر الشيخ.. دقيقة حداد على روح رجائي عطية

فاجأ المستشار حسام صالح، رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، الحضور خلال جلسات المحكمة، صباح اليوم السبت، بطلبه الوقوف دقيقة حداد على روح رجائي عطية، نقيب المحامين العرب، وذلك عقب علمه بنبأ وفاته أثناء ترافعه عن محامين محبوسين في محكمة جنوب الجيزة.

وقوبل قرار رئيس محكمة كفر الشيخ بالترحيب، ووقف الحضور دقيقة حداد على روح نقيب المحامين العرب، رجائي عطية، وخلال ذلك انهمر بعض المحامين في البكاء على الرحيل المفاجئي لنقيبهم، مؤكدين أنه كان يساندهم في مختلف الأزمات، وأنه توفى أثناء ممارسة عمله حتى آخر نفس، حيث كان يقوم بالمرافعة دفاعاً عن عدد من المحامين المحبوسين.

يذكر ان الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات كفر الشيخ تنظر محاكمة 32 متهماً في قضية الهجرة غير الشرعية بمركز البرلس، وذلك على خلفية قيامهم بتسفير الشباب إلى الدول الأوربية بطريقة غير شرعية، وألقي القبض عليهم أثناء قيامهم بتسفير الراغبين على متن مراكب غير مؤهلة، والمخاطرة بحياتهم في عرض البحر.

وفاة رجائي عطية بمحكمة جنوب الجيزة

وتوفى رجائي عطية، نقيب المحامين، صباح اليوم السبت، إثر أزمة قلبية مفاجئة، خلال حضوره جلسة محاكمة زملائه المحامين المتهمين فيما يعرف بقضية «محامين الجيزة»، مما أثار حالة كبيرة من الحزن بين أوساط المحامين.

وجرى نقل جثمان نقيب المحامين الراحل للمستشفى، ويجري تشييعه إلى مثواه الأخير عصر اليوم، وسط حضور عدد كبير من المحامين والقانونيين.