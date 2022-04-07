أسعار الذهب تواصل الارتفاع مع تصاعد مخاوف التضخم بسبب الحرب الأوكرانية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث تصاعدت مخاوف التضخم بسبب الحرب الأوكرانية، وتغلبت العقوبات المتزايدة على روسيا على ضغوط السياسة المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

أسعار الذهب ترتفع 0.32%

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.32٪ إلى 1931.5 دولارًا للأوقية، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.57% إلى 1934.10 دولار للأوقية.

وقال «جيوفاني ستونوفو»، المحلل في «يو بي إس»، إنه بالرغم من توجيهات بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن هناك زيادة أسعار في الفائدة بشكل أسرع في المستقبل، إلا أننا على الجانب الآخر ما زلنا نشهد زيادة في التضخم، و ما زلنا نشهد طلبًا قويًا نسبيًا على السبائك والعملات المعدنية الذهبية في جميع المجالات مع حالة عدم اليقين في السوق والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي في المستقبل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وفقاً لـ«CNBC».

اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي

أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس، قلقًا عميقًا بين صانعي السياسة من أن التضخم قد اتسع عبر الاقتصاد، مع استعداد العديد من المشاركين لرفع أسعار الفائدة بزيادات قدرها 50 نقطة أساس في اجتماعات السياسة المقبلة.

الدولار وعوائد السندات الأمريكية

وعزز موقف البنك المركزي المتشدد، عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات والدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عدة سنوات.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والعوائد المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، والتي يُنظر إليها أيضًا على أنها تحوط ضد ارتفاع التضخم، وفي الوقت نفسه فإن قوة الدولار تجعل الذهب أقل جاذبية لأصحاب العملات الآخرين.

عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا

وقال كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي «جوسيب بوريل»، في اجتماع للناتو، إن الاتحاد الأوروبي قد يوافق على جولة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا يوم الخميس أو الجمعة، بينما تواصل موسكو مهاجمة المناطق الأوكرانية.