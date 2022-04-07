للخريجين.. «الصحة» تكشف تفاصيل التقدم لحركة تكليف الأطباء دفعة 2020

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء التقدم لحركة تكليف الأطباء البشريين حديثي التخرج من الجامعات الحكومية والخاصة دفعة ديسمبر 2020، وكشفت الوزارة في إعلان رسمي لها تفاصيل التقدم لحركة تكليف الأطباء.

وأكدت الوزارة أن التكليف للأطباء الذين أتموا الامتياز بنهاية شهر فبراير 2020 وكذلك الأطباء الذين لم يتقدموا للتكليف من دفعة يونيه 2020، مشيرة الى أن التقدم لحركة التكليف يكون من خلال التنسيق الإلكتروني العام للدفعة في ضوء قواعد التوزيع التالية :

حركة تكليف الأطباء

- الاحتياجات والمجموع والرغبات والتوزيع الجغرافي في ضوء النطاقات المتاحة وذلك للعمل بمديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات وبعض الجهات الخارجية الأخرى.

وأضافت الوزارة فى الإعلان الرسمي الى قامت بنشره وتوزيعه أنه على الأطباء الذين يرغبون التكليف فى المناطق النائية والحدودية التالية وهى :

- قنا

- سوهاج

- الأقصر

- الوادي الجديد

- مطروح

- البحر الأحمر

- شمال سيناء

- القنطرة شرق الإسماعلية

- البحيرة فى غرب النوبارية

- الجيزة الواحات البحرية

- الفيوم يوسف الصديق

- محافظة السويس

موقع حركة تكليف الأطباء

تقوم الوزارة بالسماح لهم بالتقدم في حركة نيابات استثنائية شرط أن يتم استلام النيابة بعد قضاء عام عمل فعلي بوحدات الرعاية الأساسية، وتحتسب من فترة النيابة.

وتابعت الوزارة تسجيل البيانات في الفترة من 7-4-2022 الي 14-4-2022 وفيما يتعلق بتسجيل الرغبات يكون في الفترة من 21-4-2022 الي 5-5-2022 وذلك من خلال موقع التكليف من هنا.