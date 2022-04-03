رئيس «صحة النواب»: مشروع حكومي لتحديد شروط تكليف العاملين بالقطاع الصحي

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك اجتماع مرتقب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة، لعرض خطة الحكومة لتكليف الأطباء والصيادلة خلال الـ5 سنوات القادمة.

وقال الدكتور أشرف حاتم في تصريح لـ «الوطن»: الاجتماع يحضره أيضا شرائح من العاملين بالقطاع الصحي للاستماع إلى مطالبهم، في ضوء خطة تكليف الأطباء والصيادلة خلال الفترة المقبلة، مبينًا أن الاجتماع هو الثاني، حيث سبق واجتمعت اللجنة فى حضور القائم بأعمال وزير الصحة واستمعت إلى الشرح الوافي، بشأن الدراسة التي أعدتها الوزارة حول أعداد المهن الطبية وذلك للوقوف على الاحتياجات الخاصة بسوق العمل.

حجم العاملين في القطاع الصحي

وأوضح الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدراسة كشفت عن أن إجمالي عدد الأطباء البشريين وفقا لقوة العمل 50 ألف طبيب، ويصل إجمالي العجز بنحو 44029، يأتي ذلك في الوقت الذي يزيد فيه أعداد الصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي وأطباء الأسنان عن حاجة العمل داخل السوق المصري، مبينًا أن هذه الدراسة قيد المراجعة فى لجنة الصحة بمجلس النواب وذلك لوضع مقترحات لحل أزمة تكليف العاملين بالقطاع الصحي، حتى ولو تطلب الأمر إجراء تعديل تشريعي جديد لتنظيم عمليات التكليف طبقا لحاجة العمل، فضلا عن تكليف خريجي كل جامعة من حيث الأعلى مجموعا.

خطة تكليف الأطباء المستقبلية

وقال: «الاجتماع القادم سيشهد العمل على خطتين، أحدهما على المدى القريب، وذلك للانتهاء من تكليف الأطباء والصيادلة، وخطة بعيدة المدى يحدد على أساسها الأعداد التي يحتاجها القطاع الطبي في كل مجال وذلك لسد النقص في بعض التخصصات، والتي نحتاج فيها لطاقة عددية تصل لنحو 20%من العاملين بها الآن».

واستطرد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب قائلا: «خلال السنوات القادمة نحن بحاجة إلى تخفيض أعداد خريجي كليات الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي».