«هتدفع رسوم».. خبر سيئ لمالكي هواتف آيفون

أعلنت شركة آبل أنها تبحث عن قواعد جديدة لفرض رسوم تلقائية لمالكي هواتف أيفون، وهو الخبر غير السار للذين لا يهتمون برسائل البريد الإلكتروني والإشعارات.

وقال موقع «ذا صن» البريطاني إنه في الوقت الحالي، يجبر عملاق التكنولوجيا المطورين على إبلاغ المشتركين في عدد من الخدمات التي تطرحها الشركة بارتفاع في الأسعار، ويطلب منهم الموافقة عليها عبر البريد الإلكتروني، حيث إنه إذا لم يضغط المشترك على موافقته بدفع الزيادة، فسيتم إلغاء الاشتراك تلقائيًا.

وأضاف الموقع أن شركة Apple كشفت أنها تختبر نظامًا جديدًا لا يُطلب فيه صراحة قبول المستخدمين على إجراءات زيادة قيمة المبلغ، حيث سيظل تنبيههم بالتغييرات ولكن إذا فاتتهم، فقد يتعرضون لصدمة سيئة، حيث ستزول الحاجة إلى الموافقة بوضوح، وبدلاً من إلغاء الاشتراك للمستخدمين في حالة نسيانهم أو عدم ملاحظتهم للرسالة، فسوف يتحول تلقائيًا إلى السعر الجديد من الدفعة التالية.

تم رصد الاختبار لأول مرة من قبل أحد المشتركين

وأشار الموقع إلى أنه تم رصد الاختبار لأول مرة من قبل أحد مشتركي Disney + الذي لاحظ أن منصة البث سلطت الضوء على زيادة الأسعار كمجرد إشعار بدلاً من الاضطرار إلى التأكيد.

وقال متحدث باسم الشركة إن الشركة تقوم بتجربة ميزة تجارية جديدة تخطط لإطلاقها قريبًا جدًا، وفق إصدار تحديث جديد من قبل المطوريين، حيث يعتقد أنه سيكون رائعًا لكل من المطورين والمستخدمين .

وأضاف أنه خلال الفترة المقبلة سيتم طرح المزيد من المعلومات حول هذه التحديثات الجديدة.

وفي وقت سابق أعلنت شركة آيفون وجود مشكلة في الهواتف الخاصة بها بعد إصدار تحديث ما، والذي أدى إلى استنزاف البطارية فورًا بعد تثبيت التحديث، لكنه كشف أنه أمر طبيعي، حيث تم تفسير ذلك بأن التطبيقات لا تزال تستقر مع البرنامج الجديد، ويمكن أن يستغرق الأمر ما يصل إلى 48 ساعة حتى يتم ضبط النظام.