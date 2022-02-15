رابط منظومة الشكاوى الحكومية بمحطات وقطارات السكة الحديد.. أسرع حل لمشكلتك

خطوة جديدة اتخذتها هيئة السكة الحديد، في إطار حرصها على تطوير خدماتها المتنوعة، إذ أعلنت تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية، داخل المحظات ورعبات القطارات، بشكل رسمي بداية من اليوم، تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 314 لسنة 2017 بخصوص المنظومة، موضحة أنه تم عقد اجتماع بحضور وفد عن منظومة الشكاوي الموحدة لرئاسة مجلس الوزراء، ومندوبين عن وزارة النقل، ممثلين في عبد الله الديب، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، والعميد أحمد جاد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرئاسة بالسكة الحديد.

نعمل على حل شكاوى الركاب سريعا

أوضحت هيئة السكة الحديد، أن منظومة الشكاوى الحكومية بالمحطات والقطارات، ستعمل على حل شكاوى الركاب المسافرين سريعا، لافتة إلى تنظيم جلسة عمل بالهيئة، في تواجد مندوبي قطاعات السكة الحديد والإدارات المركزية، وضعت خلالها أساسيات لتفعيل وإزالة أي عقبات لمنظومة الشكاوي بالسكة الحديد، والاتفاق على برنامج تدريب للعاملين بخدمة العملاء وخدمة المواطنين.

تفعيل منظومة الشكاوى في المحطات الرئيسية

ذكرت السكة الحديد، في بيان، أنه سيتم تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية داخل عدد من المحطات الرئيسة، وبعض القطارات، بحيث تكون نواة لبدء تلقي شكاوى المواطنين بشأن كل ما يخص الهيئة وخدماتها، موضحة أنه سيتم التفاعيل مع جميع الشكاوى، وعرض الحلول من خلال التواصل مع الجهة المختصة بشكل سريع.

رابط شكاوى السكة الحديد

أكدت الهيئة، إلى أن أي راكب يرغب في تقديم شكوى من خلال رابط منظومة الشكاوى الحكومية، مشيرة إلى الاتفاق على إعادة الاجتماع بعد أسبوع لتقييم الأداء وتلاشي السلبيات، على أن يتم تعميم منظومة الشكاوى على باقي محطات السكة الحديد وباقى القطارات، منوهة إلى أنها تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وحماية الركاب من متحور أوميكرون.