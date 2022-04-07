شركات السياحة: عاملان يحددان أسعار برامج الحج السياحي هذا العام

قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام لا يمكن تحديدها حاليا، في ظل عدم إصدار المملكة العربية السعودية الضوابط المنظمة للحج لهذا العام وعدد تأشيرات الحج الممنوحة لكل دولة إسلامية، فضلا عن عدم تحديد السلطات المصرية آلية توزيع تأشيرات الحج التي ستخصص لمصر بين الجهات المنظمة للحج، وهي وزارة السياحة والآثار المنظمة للحج السياحي ووزارة التضامن الاجتماعي المنظمة لحج الجمعيات الأهلية ووزارة الداخلية المنظمة لحج القرعة.

وأضاف لـ«الوطن» أن هناك عاملين سيحددان أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، الأول هو الاشتراطات السعودية التي ستحددها المملكة سواء صحية أو تنظيمية للمسافرين للحج في ظل عدم الانتهاء بشكل نهائي من جائحة كورونا، والآخر هو سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه وقت بدء إجراءات حجز فنادق الحجاج بمكة والمدينة، فضلا عن تذاكر الطيران وخدمات الإعاشة بمخيمات كل من مِنى وعرفات والتنقلات الداخلية بالسعودية.

أسعار الحج ستكون مُرضية للمواطن المصري

ودعا المواطنين المصريين لعدم التخوف من أسعار الحج السياحي، في ظل قيام وزارة السياحة والآثار بتحديد سقف سعري لكل مستوى من مستويات الحج، وذلك لمنع المضاربة في الأسعار وتقديم سعر عادل للبرامج يراعي مصلحة المواطن وشركات السياحة في آن واحد.

توزيع التأشيرات بنظام الحصص يضر بموسم الحج

وأشار باسل إلى أن اقتراح البعض بتقسيم حصة وزارة السياحة من تأشيرات الحج على الشركات السياحية المنظمة للحج بنظام الحصص المتساوية سيضر بالموسم، ويعيد ظاهرة بيع التأشيرات بين الشركات ويعيد السماسرة والوسطاء للتحكم في الحج من جديد، فضلا عن أنه سيحمل الشركات أعباء تنظيمية مضاعفة، مشددا على أن الوقت المتبقي على بدء السفر للحج يسمح بالاستمرار في توزيع تأشيرات الحج بين الشركات وفقا لنظام القرعة الإلكترونية، التي تضمن وجود تنافس بين الشركات في تجويد الخدمة المقدمة للحاج.

وأشار إلى أن قرار غرفة شركات السياحة بفتح باب التقدم لتنظيم الحج السياحي للشركات الراغبة في التنطيم هذا العام «جيد»، حيث يؤكد على الجدية والرغبة من قبل وزارة السياحة والآثار والغرفة في عودة تنظيم رحلات الحج لهذا العام، بعد انقطاع عامين عن التنظيم بسبب جائحة كورونا، التي جعلت المملكة العربية السعودية تقصر أداء الحج خلالهما على أعداد رمزية من حجاج الداخل السعودي.

وانتقد باسل في ذات الوقت اشتراط الغرفة قيام شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي بتقديم المستوى الذي ستنظمه، سواء كان اقتصاديا «طيران أو بري» أو سياحيا، 4 أو 5 نجوم، دون أن تصدر الضوابط المنظمة للحج سواء السعودية أو المصرية.