مصدر: تقسيم تأشيرات الحج السياحي بين الشركات بنظام الحصص هذا العام

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار أن الوزارة بدأت من الآن في وضع سيناريوهات موسم الحج لهذا العام وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة للوزارة ولجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السعودية، وذلك بعد إعلان المملكة العربية السعودية استقبال حجاج من الخارج خلال حج هذا العام.

«السياحة» تنتظر معرفة أعداد تأشيرات الحج المخصصة لمصر هذا العام

ولفت المصدر إلى أن الوزارة تنتظر إعلان السعودية عن أعداد تأشيرات الحج التى سيتم تخصيصها لمصرهذا العام، فضلًا عن قرار الحكومة المصرية بتحديد أعداد التأشيرات التى سيتم منحها للجهات الـ3 المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج وهي وزارة الداخلية المنظمة لحج القرعة ووزارة السياحة المنظمة للحج السياحي ووزارة التضامن الاجتماعي المنظمة لحج الجمعيات الأهلية، موضحا أن حصة مصر من تأشيرات الحج قبل جائحة كورونا كانت تبلغ 68 ألف تأشيرة كان يتم تقسيمها على النحو التالى 36 ألف تأشيرة للحج السياحي، و22 ألفًا و500 تأشيرة لحج القرعة، و12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية.

إلغاء نظام القرعة الإلكترونية هذا العام

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن السيناريو الأقرب لنظام الحج السياحى لهذا العام هو تقسيم تأشيرات الحج المخصصة للحج السياحى بين شركات السياحة بنظام الحصص المتساوية على أن يتم تقسيم شركات السياحة لمستويات وفقًا لسنوات الخبرة، «أ» و«ب» و«ج»، على أن تمنح كل شركة فى ذات المستوى نفس عدد التأشيرات، موضحًا أن السبب الرئيسي لعدم تطبيق نظام القرعة الإلكترونية المفتوحة في توزيع التأشيرات بين الشركات أسوة بما يتم خلال السنوات الـ10 الماضية هو ضيق الوقت هذا العام.

وأشار المصدر إلى أن أسعار برامج الحج لهذا العام لا يمكن تحديدها بشكل دقيق حاليًا، متوقعًا أن تبدأ أسعار برامج الحج الاقتصادي لهذا العام من فوق الـ90 ألف جنيه دون احتساب سعر تذاكر السفر، فيما قد تتجاوز أسعار برامج الحج السياحي فئة الـ 5 نجوم حاجز الـ150 ألف جنيه دون احتساب سعر تذاكر الطيران، موضحًا أن تنظيم الحج البري سيخضع للاتفاقات التي سيتم إبرامها مع الجانب السعودي وفي ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن المواطنين المصريين لم يؤدوا فريضة الحج خلال العامين الماضيين بسبب عدم استقبال السعودية أي حجاج من الخارج بسبب جائحة كورونا.