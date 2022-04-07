أخيرا.. واتساب يطرح إمكانية الرد على الرسائل من خلال ردود الفعل

بعد طول نتظار من قبل مستخدمي واتساب، أعلن التطبيق أخيرا عن طرح إمكانية الرد على الرسائل بواسطة ردود الأفعال، وهو ما سيتمتع به مستخدمو الإصدار الجديد من تطبيق واتساب لنظام الأندرويد.

6 رموز تعبيرية للرد على رسائل واتساب

ومن المتوقع طرح الميزة في تحديث مستقلبي لجميع المستخدمين خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون هناك القدرة على الرد على الرئاسل بردود الفعل فمن الممكن الاختيار من بين 6 رموز تعبيرية مختلفة، وهي «أحببته، أعجبني، أغطبني، أدهشني، أحزنني وشكرا»، حيث أراد بعض الأشخاص استخدام المزيد من الرموز التعبيرية كردود فعل وهو ما جاء وفق موقع wabetainfo، ويعمل واتساب أخيرًا على إصدار جديد يقدم المزيد من ردود الفعل لتحديث مستقبلي للتطبيق.

وأضاف الموقع أن التطبيق يخطط لإضافة زر علامة زائد جديد في شريط رد الفعل في تحديث مستقبلي: بعد النقر على زر علامة الجمع الجديد ، يجب أن يكون المستخدم قادرًا على الرد على الرسالة عن طريق اختيار رمز تعبيري مختلف.

ردود الفعل الجديدة التي ستكون متاحة

وأشار إلى أنه حتى الآن لا يوجد دليل في التطبيق يتيح لنا فهم مجموعة الرموز التعبيرية الجديدة التي سيتم إضافتها، ولكن بالنظر إلى تطبيقات الشركة الأم كفيسبوك وماسنجر وإنستجرام، فمن الممكن اختيار أي رمز تعبيري تريده: ربما يتيح لنا WhatsApp اختيار أي رمز تعبيري أيضًا.

وقد أعلنت شركة ميتا عن تحديث واتساب الجديد 2022 أصدرت خلاله العديد من المميزات، مثل إرسال ملفات حجمها 2 جيجا بايت، وخاصية التفاعل مع الرسائل الموجودة منذ فترة في تطبيق ماسنجر.