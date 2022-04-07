وزير الزراعة: قروض على 10 سنوات بدون فوائد للتحول لنظم الري الحديثة

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن كل دول العالم في الوقت الحالي تتجه لاستخدام نظم الري الحديثة في الزراعة لأن لها عدة فوائد، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تنفذ مبادرة لتمويل التحول لهذه النظم الحديثة من خلال تمويل مصرفي على 10 سنوات وبدون فائدة.

دور الدولة في دعم مجال الزراعة

وأضاف «القصير»، خلال لقائه على القناة الأولى في نشرة «التاسعة»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجّه دائما بتطوير قطاع الزراعة، وهذا ما ظهر في استصلاح الأراضي في مختلف المحافظات من أجل الحفاظ على الثروة الزراعية، لأنها تدخل ضمن بند الأمن القومي، لافتا إلى أن الدولة بذلت جهودا جبارة في تنفيذ صوامع القمح التي تعمل على تقليل النسبة المهدرة من هذا المحصول الاستراتيجي.

تسهيل إجراءات توريد القمح من الفلاحين

من جهته، أكد أيمن مختار، محافظ القليوبية، أنه عقد، صباح اليوم الخميس، اجتماعا موسعا في ديوان عام المحافظة، ضم أصحاب الجمعيات الزراعية، للحديث عن منظومة جمع القمح في ظل اهتمام الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، وكذلك أماكن توريده مع تجهيز الصوامع المخصصة لذلك، لافتا إلى وجود تعاون مع مديرية التموين حيث سيتم استقبال 215 ألف طن قمح، متمنيا أن يكون هذا العام عاما زراعيا وفيرا في مصر.