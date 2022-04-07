وزير الزراعة بالمنصورة: لدينا سعات تخزيينة تستوعب 6 ملايين طن قمح

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ألقت بتأثيراتها على جميع أنحاء العالم، وقال إن الدولة المصرية قادرة وتستطيع أن تعبر الأزمة، وسبق أن نجحت في ذلك خلال أزمة ‏كورونا، ولم يشعر أي مواطن بنقص أي سلعة، واعتبر وزير الزراعة أن تحرك الأسعار نتيجة العرض والطلب، ونتيجة وسعر الصرف، مشيراً إلى أن الدولة المصرية لا تمرر النسبة الكبيرة من الأسعار إلى المواطن، وأضاف أن مصر من ‏الدول التي حققت معدل نمو إيجابي خلال أزمة كورونا.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده وزير الزراعة مع مديري الادارات الزراعية والإصلاح الزراعي واستصلاح الاراضي والجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة الدقهلية، في مدينة المنصورة، اليوم الخميس، بحضور هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وشريف الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وسعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة.

وزير الزراعة: لدينا سعات تخزينية تكفي 6 ملايين طن

وأضاف وزير الزراعة، في كلمته خلال الاجتماع، أن هناك أكثر من 21 دولة يمكننا أن نستورد ‏منها القمح، ونحن في مصر ننظر إلى الأمور باستباقية، ففي سنة ‏‏2014 لم يكن لدينا سعات تخزينية، والسعات الموجودة وقتها لم تكن تكفي أسبوعين فقط من القمح، وبفضل المشروع القومي للصوامع، أصبح عندنا سعات تخزينية تتعدى 6 ملايين طن، ‏ولدينا مخزون من القمح يتخطى 4 شهور.

سعر طن القمح وصل إلى 6 آلاف جنيه

وأضاف وزير الزراعة قائلاً: «أعلنت الوزارة عن سعر القمح في بداية السنة، بنظام الزراعة التعاقدية، ولكن مع ‏تغيير الظروف، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صرف حافز استثنائي، وهو ما يجعل سعر طن القمح يعادل 6 آلاف جنيه، وعملنا تسهيلات في جمع القمح»، مشيراً إلى أن يمكن للجمعيات الزراعية تجميع ونقل محصول القمح إلى نقاط التخزين.

وزير الزراعة: أصدرنا 400 ألف كارت فلاح

وتحدث وزير الزراعة عن كارت الفلاح، وقال: «أصدرنا 400 ألف كارت، المستلم منهم إلى الآن بلغ 260 ألف كارت، سلمناها للجمعيات الزراعية، وفيه ناس مش عاوزة تستلم ‏الكروت، وحتى الورثة يمكن يستلم بتفويض، وبإقرار أمام الجمعية الزراعية»، مؤكداً أن «الموضوع بسيط، وإلا إذا ‏كان نسبة كبيرة من الكروت وهمية، وحيازات وهمية، وهذا لابد أن يكون له عقاب»، لافتاً إلى أنه تم صرف مليارات الجنيهات على منظومة الكارت.