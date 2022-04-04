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وزير الزراعة: تصدير 10.4 طرد نحل عسل إلى السعودية

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محمد ابو عمرة
02:45 م | الإثنين 04 أبريل 2022
وزير الزراعة

وزير الزراعة

أشاد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية بتلبية طلبات واشتراطات الجانب السعودي من خلال الإجراءات المحجرية وأعمال الرقابة على منظومة إنتاج نحل العسل واستئناف التصدير إلى المملكة العربية السعودية.

وقال "القصير" إنه تم تصدير عدد 11 شحنة بإجمالي عدد 10.456 طرد نحل عسل منذ قرار رفع الحظر واستئناف تصدير نحل العسل المصري للمملكة العربية، حيث يتم فحص الطرود المصدَّرة من قبَل معهد بحوث وقاية النباتات، وأنه لا يوجد في مصر نحل مهجن أفريقي أو آسيوي أو أوروبي.

وأشار إلى أن المناحل المصرية تخضع للفحص الدوري وتطبيق اشتراطات الإنتاج ولا يُسمح بالتصدير إلا من المناحل الخالية من الأمراض والآفات المنصوص عليها من قبَل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.

وأضاف وزير الزراعة أنه يوجد اكتفاء ذاتي من نحل العسل والذي يتسم بقدرته على التكيف مع الظروف البيئية شبه الجافة وما يحمله من صفات مقاومة الأمراض والإنتاجية العالية في وجود المراعي، وأن مصر لم تستورد نحلاً منذ ٥ سنوات.

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بقلم محمد ابو عمرة