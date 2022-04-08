مصرع شخصين وإصابة طفلين في مشاجرتين بأسيوط

لقي شخصين مصرعهما بينما أصيب طفلين أحدهما بطلق ناري طائش في مشاجرتين نشبتا بالأسلحة النارية بصدفا وساحل سليم في محافظة أسيوط، وجرى التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفيي صدفا وساحل سليم المركزي، تحت تصرف النيابة.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة صدفا يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من االمستشفى المركزي بوصول المواطن، عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن، 49 سنة، مقيم بمدينة صدفا دائرة المركز، جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وبسؤال أفراد عائلة المتوفى، ذكروا أن وفاته جاءت نتيجة إصابته بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بينه وبين آخرين.

كلفت المباحث بضبط أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم، وجرى تحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شاب وإصابة طفلين في مشاجرة بساحل سليم

وعلى جانب آخر، تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة ساحل سليم يفيد وصول بلاغ بوقوع مشاجرة بين عائلتي العوامرة والنجدية بقرية الخوالد التابعة لمركز ساحل سليم.

انتقلت قوات من مباحث المركز والإسعاف جرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار، وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز أن سبب المشاجرة ثأر قديم، وأسفرت المشاجرة عن مقتل مدحت أحمد مصطفى، 32 سنة، وإصابة محمد خلف مصطفى، 15 سنة.

طلقة طائشة تصيب طفلا

أصيب الطفل محمود موسى سيد نصار، مقيم بالنزلة المستجدة أثناء المشاجرة بطلق نارى طائش بالبطن، عبرت الطلقة من قرية الخوالد إلى النزلة المستجدة.

نقل الطفل إلى مستشفى أسيوط الجامعي، لإجراء عملية جراحية لاستخراج الطلقة من بطن الطفل.

وتم نقل الجثة والمصابان إلى مستشفى أسيوط الجامعي تحت تصرف النيابة، وجرى تحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.