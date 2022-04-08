نقل 708 أسر من عشوائيات مجرى العيون إلى كمبوند الخيالة

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن مديرية التموين بالقاهرة قامت بافتتاح عدة منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية واللحوم والخبز بمجمع مساكن الخيالة الذى أقامته الدولة بديل للمناطق غير الأمنة بحوش الغجر والجيارة والسكر والليمون بمصر القديمة وذلك ضمن سلسلة الخدمات التى توفرها المحافظة لقاطنى المكان.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مازالت تواصل أعمال نقل سكان تلك المناطق إلى مساكنهم الجديدة بالخيالة حيث تم حتى الآن إخلاء 240 عقار من إجمالي 520 عقار سيتم إزالتها، كما تم نقل 708 أسر إلى وحدات سكنية جديدة بمساكن الخيالة المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم من إجمالي1660 أسرة سيتم نقلها.

القضاء على العشوائيات

وأكد محافظ القاهرة أن مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة ساهمت في تطوير العاصمة والتخلص من المناطق العشوائية بها، كما ساهمت في توفير حياة كريمة لقاطنيها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة لم تهتم ببناء وحدات سكنية حضارية في المناطق بديل العشوائيات فقط بل ركزت كل جهودها على تطوير الإنسان القاطن بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

كمبوند الخيالة

وأضاف محافظ القاهرة أن كمبوند أرض الخيالة يعد واحدًا من المشروعات الكبرى التي أقامتها الدولة كسكن بديل للعشوائيات كالأسمرات ومعًا والمحروسة وأهالينا وغيرها ويتكون من 42 عمارة سكنية أرضي و9 أدوار متكررة بإجمالي 2268 وحدة سكنية ويخدم كل عمارة 2 أسانسير بالإضافة إلى منطقة الخدمات التي تضم (مسجد – كنيسة – مركز إسعاف – نقطة شرطة – نقطة إطفاء – مكتب بريد – مركز شباب - حديقة عامة).

يذكر أنه جار نقل سكان عشوائيات مجرى العيون تباعا، وباق أكثر من 900 أسرة سيتم نقلهم خلال الايام المقبلة ضمن خطة القضاء على العشوائيات وتوفير مسكن آمن وبديل للأسر المستحقة.