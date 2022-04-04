محافظ القاهرة يوزع دفعة من «هدية الرئيس» على أهالي حى الأسمرات بالمقطم

وزع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة دفعة من «هدية الرئيس» لقاطنى حى الأسمرات بالمقطم، والتي شملت 60 ألف هدية مخصصة لمواطنى محافظة القاهرة الأولى بالرعاية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء.

محافظ القاهرة: حياة كريمة ساهمت فى تغيير شكل حياة المواطنين للأفضل

وأكد محافظ القاهرة أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجا ساهمت بشكل كبير فى تغيير شكل الحياة إلي الأفضل.

وشدد «عبد العال» أن الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى دائماً إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية .

تنسيق بين التضامن والجمعيات الأهليى لتوزيع المساعدات

وأضاف محافظ القاهرة أن مديرية التضامن الاجتماعي ستقوم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة بتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية وحالات تكافل وكرامة فى الأحياء الأكثر احتياجًا.

ويشمل توزيع الهدايا والمساعدات أحياء المقطم ومنشأة ناصر والبساتين وحلوان والمعصرة و15 مايو والسيدة زينب وقاطنى المشروعات التى أقامتها الدولة بديل للأماكن غير الآمنة.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها، مشيراً إلى أنه تم إعداد قاعدة بيانات بالمستحقين لتوجيه كرتونة «حياة كريمة» إليهم والاستفادة من تلك المبادرة النبيلة التي تستهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي.