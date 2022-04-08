كرومبو بشوارع قنا.. مؤمن والنابي يبحثان المشكلات ويمنحان الجوائز للفائزين (فيديو)

تمكن مؤمن إبراهيم ابن محافظة الأقصر، مقلد الأصوات، وإبراهيم حسين النابي، أحد شباب محافظة قنا، من تمثيل مواقف طريفة لشخصية المفتش كرمبو، ذائع الصيت، وقاما بصنع برنامج خاص بهما بعنوان «كرومبو والنابي» لمناقشة مشكلات وقضايا تهم المواطنين في الشارع القنائي، مما لاقى إقبالا كبيرا من المواطنين.

يقول مؤمن إبراهيم، إنه من مركز أرمنت في محافظة الأقصر، واكتشف موهبته كمقلد للأصوات اثناء الدراسة إذ كان يقلد أصوات المدرسين الذين كانوا يدرسون له خلال فترة الدراسة، مما كنت أثير حيرتهم حتى اكتشفوا الأمر، لافتا أنه عمل على نفسه في تطوير الموهبة التي يمتاز بها، وأصبح يقلد كل الفنانين والمشاهير في مصر مثل دور اللمبي للفنان محمد سعد، وحزلقوم، وسناء جميل ومحمود المليجي والعديد من الفنانين وأصبح مشهورا.

وتابع في تصريحاته خلال لقائه بـ«الوطن» أنه يقلد صوت المفتش كرومبو بشكل محترف، وقام مع أحد شباب قنا الشهير بإبراهيم النابي بإنتاج حلقات تحت عنوان «كرومبو والنابي» في مدينة قنا، موضحا أنه تم إنتاج حلقات وتم إذاعتها على مواقع التواصل الاجتماعي وأحد القنوات الفضائية ولاقت نجاحا كبيرا، وكان يمنح للفائزين في الحلقات جوائز ما ساعد على زيادة شهرة البرنامج.

وقال إبراهيم حسين النابي، أحد المشاركين في الحلقات، إن الفكرة خطرت قبل حلول شهر رمضان بأيام قليلة، وتمكنا من تنفيذها من تصوير حلقات في مدينة قنا وإذاعتها، لافتا أن نسب المشاهدة عالية، موضحا أن الأعوام القادمة سيتم الإعداد بشكل أفضل للمغامرات.