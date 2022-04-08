شباب يفطرون ركاب قطار وكاهن على مائدة الإفطار.. هنا محافظة قنا

تذخر مدن ومحافظات مصر في شهر رمضان بعمل الخير، ومشاهد الحب والإخاء بين نسيج الوطن الواحد، ومن بين هذه المحافظات محافظة قنا، فعندما تمرعلى أحد طرق المحافظة قبل دقائق من موعد الإفطار تجد الشباب يصطفون الطرق لتقديم وجبة إفطار مجانية للمارة، ولا تندهش إذا ما وجدت رجل دين مسيحي على مائدة رحمن يتناول الطعام مع جيرانه من المسلمين الصائمين وقت الإفطار، كما قاموا بتوزيع الإفطار على القطار الذي يمر بمدينة دشنا.

الطريق الزراعي.. هتفطر معانا يا هتاخد وجبتك معاك

على امتداد نحو 150 كيلو يمتد الطريق الزراعي في محافظة قنا، تجدها مليئة بموائد الرحمن التي سمحت بها الحكومة بعد عامين من التوقف بسبب جائحة كورونا حفاظا على أرواح المواطنين من الفيروس، ففي أمام قرية الجبلاو على ذات الطريق يتجمع عشرات الشباب يقومون بأيقاف السيارات النقل والركاب التي تأخرت عن موعدها وإعطائهم وجبات فطور صيام شهر رمضان، عبارة عن سندوتشات وتمور ومياه معدنية وعصائر، نفس الوضع في دشنا وفي نجع حمادي وقوص وفرشوط وأبوتشت كل المراكز المطلة على الطريق، تقوم بإعداد الطعام والموائد لتناول الإفطار بشكل إجباري.

شباب دشنا يقدمون الإفطار لركاب القطار الروسي

يقوم مجموعة شباب مدينة دشنا شمال محافظة قنا بإفطار ركاب القطار الروسي، الذي يمر في تمام الساعة 5:55 على محطة المدينة، وذلك قبل موعد أذان المغرب حيث ينتظرون الركاب بالسندوتشات وزجاجات المياه والتمور والعصائر وتوزيعها على العربات من خلال مجموعات مقسمة كل منها لها مكان على الرصيف تستهدف عربة من عربات القطار، ويخرجون حتى الانتهاء من ذلك.

وقال موسى مرزوق، أحد الشباب المشارك، إن الحملة لها عدة سنوات بنقوم بإفطار صائم، حيث يتم عملنا بعد صلاة العصر لإعداد الوجبات وإعطاء كل مجموعة من الفريق المكون من 30 شابا، حصته لتوزيعها على ركاب القطار الروسي القادم من أسوان، موضحا أن سائق القطار يقدر ذلك وينتظر قليل حتى الانتهاء من توزيع كل وجبات الإفطار.

وكيل مطرانية نجع حمادي يشارك مائدة إفطار الصائمين

في مشهد يسوده المحبة والسلام الذي يتمتع بيه الشعب المصري بين كل أطيافه وطبقاته، شارك وكيل مطرانية الأقباط بنجع حمادي القمص لوقا، إلى جانب وفد كنسي وقبطي بنجع حمادي، في تناول وجبة الافطار أمس مع شباب شارع التحرير في مدينة نجع حمادي.