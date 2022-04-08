«غانم»: العادات الغذائية الخاطئة في رمضان قد تسبب الإصابة بمرض السكري

قال الدكتور يحيي غانم أستاذ أمراض الباطنة والسكر وعضو اللجنة القومية للسكر، إن الناس ينقسمون إلى مرضى سكري وغير مرضي، لكن مؤخرا أصبح يوجد مصطلح ما قبل السكر وهي تنطبق على الأشخاص الذين يسجلون في تحليل السكر الصائم أكثر من 100 والتحليل الفاطر أكثر من 140 لكن أقل من 200 ، وهي مرحلة خطيرة، لأن الإنسان قد يصاب فيها بجلطة في القلب.

وأضاف غانم في تصريحات عبر تطبيق zoom، ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «اكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميتين دعاء جاد الحق وانجي طاهر، أن أكثر ما يجعل الشخص ينتقل من مرحلة ما قبل السكر إلى مرض السكري هو زيادة الوزن، خصوصا النوع الثاني، وبالأخص زيادة الخصر، موضحًا أن هذا الأمر تقاوم الأنسولين، وتحدث فى شهر رمضان بسبب العادات الغذائية الخاطئة على الإفطار والسحور بالإضافة الى أنواع المأكولات والحلويات كالكنافة والقطايف وبلح الشام.

مقاومة الأنسولين

وأوضح، أن هذه المأكولات تعمل على زيادة الوزن وترفع نسبة السكر بالدم وتعمل على مقاومة الأنسولين، والمقصود بمقاومة الأنسولين أن يكون الأنسولين موجود لكنه غير قادر على العمل وهو ما يجعل البنكرياس يقوم إفراز الأنسولين بكثرة، ومع الوقت تقل كفاءة وظيفته.

الأشخاص الأكثر عرضة للسكري

وأشار أستاذ أمراض الباطنة والسكر، إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة لـ مرض السكري مثل السيدات اللاتي وضعن أطفال وزنهم يزيد عن 4 كجم أو تعرضن للإجهاض أو الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن، أو من لديهم تاريخ وراثي للمرض بالأسرة، أو بعض أنواع العلاجات كما في علاج كوفيد الذي يحتوي على الكثير من الكورتيزون، فقد يؤدى إلى الإصابة بالسكري .