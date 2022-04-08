ضوابط استخدام الإنترنت الآمن للأطفال.. احمي أولادك بخطوات بسيطة

قدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إرشادات لأولياء الأمور حول الاستخدام الآمن للإنترنت في المنازل المصرية، لحماية أطفالهم من مشاهدة المحتويات غير اللائقة.

وبحسب ما أعلنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، فإنه منذ اندلاع الثورة المعلوماتية دار جدل ونقاش حول كيفية تحقيق أعلى استفادة من معطياتها، وتقليل ما يعرف باسم «الأعراض الجانبية» المصاحبة لها، مشيرا إلى أن الإنترنت والأقمار الصناعية، اقتحما البيوت دون استئذان.

ضوابط الاستخدام الآمن للأطفال والشباب على الإنترنت

وتتلخص الضوابط التي أعلن عنها الجهاز، للاستخدام الآمن للأطفال والشباب، في تعزيز الحوار الودي والتفاهم والتواصل بين الآباء والأبناء، ورفع مستوى الوعي والإدراك لدى الأبناء نحو ما يمكن أن يصلهم من محتوى غير لائق، ومردوده السلبي عليهم، مشيرا إلى أن الحجب ليس الحل.

وطالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أولياء الأمور بتوعية الأبناء بأهمية عدم ذكر أي معلومات شخصية أو أسمائهم الحقيقية أو أرقام تليفوناتهم وعناوينهم أو حتى عنوان البريد الإلكترونى لأي شخص على شبكة الإنترنت، دون علم الوالدين مسبقًا، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا العصرية بالحصول على الأخبار والمعلومات المفيدة، لا لاستغلالها في المحرمات، بالإضافة إلى توجيه الأطفال نحو استخدام محركات بحث خاصة بهم لتجنب المواد الإباحية المتاحة على المواقع الأخرى.

وضع جهاز الكمبيوتر في مكان واضح

وأشار الجهاز إلى أنه يجب على أولياء الأمور وضع جهاز الكمبيوتر في مكان واضح وعدم وضعه في مكان منعزل، بالإضافة إلى توجيه الشاشة لباب الغرفة حتى تتم مراقبة الأطفال بسهولة، وتدعيم الثقة المتبادلة بين أفراد العائلة وطفلهم، والتأكد من تفهم الأبناء للهدف من وراء حمايتهم من تلك الرسائل، ومناقشتهم بكل شفافية ووضوح، وتشجيعهم على الحصول على معلومات إيجابية من على الإنترنت ومكافأتهم على ذلك.

أعراض إدمان الإنترنت

وأكد القومي للاتصالات أنه يجب على أولياء الأمور ملاحظة التغيرات التي ربما تطرأ على سلوك أطفالهم مثل أعراض إدمان شبكة الإنترنت وهي: الانطواء، العزلة، النسيان، السهر، فقدان التركيز، زغللة النظر، السرحان وفقدان الشهية.