ضبط شخص أنشأ شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت دون ترخيص في الجيزة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص في محافظة الجيزة أنشأ منظومة اتصالات لتقديم خدمات الإنترنت مقابل مبالغ مالية.

إنشاء منظومة اتصالات لتقديم خدمات الإنترنت

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي قيام «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة» بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتقديم خدمات الإنترنت والإعلان عنها للمواطنين مقابل مبالغ مالية منهم نظير ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية جرى استهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش محل إقامته عُثر على «كمية من الأجهزة والمعدات التى تستخدم في ممارسة نشاطه غير المشروع».

بمواجهة المذكور أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالي يجرى تحصيله منهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.