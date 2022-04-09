مينا فيليب يظهر في الاختيار 3.. انفراد «الوطن» يوثق إرهاب الإخوان

تناولت الحلقة 7 من مسلسل الاختيار 3، أحداث مذبحة الاتحادية، والتي يعود تاريخها إلى ديسمبر 2012، بعد قرار عدد من المعارضين والشباب الاعتصام أمام قصر الاتحادية اعتراضًا على قرارات محمد مرسي، وإصدار إعلان دستوري هدفه بسط سيطرته على القضاء المصري.

أحداث الاتحادية في مسلسل الاختيار

واستعان المخرج بيتر ميمي، في الحلقة 7 من مسلسل الاختيار 3، بالفيديو الذي انفردت به «الوطن» -آنذاك- في أحداث الاتحادية، والذي يوثق لحظات الاعتداء على المتظاهرين واستجوابهم وإجبارهم بالقوة على الإدلاء ببعض الاعترافات.

وظهر خلال الفيديو المهندس مينا فيليب، بطل فيديو انفراد «الوطن»، الذي عذبته عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المؤيدة للرئيس الإخواني محمد مرسي أمام قصر الاتحادية، كما انفردت «الوطن» بأول حوار معه عقب خروجه من سراي النيابة بعد أحداث الاتحادية.

وقال المهندس مينا فيليب، في حواره لـ«الوطن»: «الإخوان قبضوا علي في السابعة والربع مساء بتقاطع شارعي الخليفة المأمون والميرغني، وتعرضت لضرب مبرح وفقدت متعلقاتي الشخصية، كما مزَّق المعتدون ملابسي الداخلية».

وتابع: «المعتدون ضاعفوا ضربهم لي حين استعرضوا بطاقتي الشخصية، وانهالوا علي بمجموعة من الاتهامات، ونعتوني بأنه (كافر علماني بلطجي) ثم طالبوني بالاعتراف بأنني أحد أنصار محمد البرادعي وحمدين صباحي».

حوار مينا فيليب مع الوطن

واستكمل مينا فليب حواره مع الوطن قائلًا: الإخوان قالوا لي: «لو ماقلتش إنك تبع البرادعي وحمدين هنسيب الناس تموِّتك»، مشيرًا إلى أنه عند اصطحابه إلى قوات الأمن المركزي عند القصر تعاطفوا معه من شدة ما ألم به من أذى، وما ظهر عليه من إعياء، ولم يكن بمفرده حين جرى إيداعه معسكر تدريب الأمن المركزي بالجبل الأحمر، وكان هناك آخرون أشد منه إعياء وأكثر إصابات، إذ أصيب أغلبهم بكسور في الأقدام والأيدي، لأن المعتدين كانوا يدهسونهم بالأقدام».

وروى أنه عُرض على نيابة مصر الجديدة، ووقتها شاهد خطاب مرسي فأدرك أن التهمة ملتصقة بهم لا محالة، خاصة عند تأخر صرفهم من النيابة لأسباب غير معروفة.