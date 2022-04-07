«مرسي» يلغي الإعلان الدستوري.. توقعات مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6

ينتظر الجمهور عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، على شاشة قناة «ON»، ويتوقع أن يواصل المخرج بيتر ميمي تسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية، وتصوير حالة الغضب والصراعات التي اندلعت في الشارع بسبب سياستهم التي رفضها الشعب المصري.

توقعات مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6، إلغاء الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي الإعلان الدستوري في ديسمبر 2012، والذي منح نفسه من خلاله صلاحيات استثنائية، بعد أيام من صدوره، بسبب حالة الغضب الشعبي التي شهدتها الشوارع والميادين بمظاهرات في عدد من ميادين الجمهورية، إضافة إلى تسببه في أزمة سياسية حادة، ما يعكس حالة تخبط شديدة في قراراته آنذاك، خاصة مع سيطرة جماعة الإخوان وقيادتها على القرارات الرئاسية.

ويذاع مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6، في تمام الساعة الـ9:30 على شاشة قناة «ON»، وفي الـ11:20 على قناة «ON دراما»، إضافة إلى العرض عبر المنصة الإلكترونية «Watch IT».

ملخص مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 3، إعلان محمد مرسي الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012، والذي نصبه به نفسه كـ«حاكم بأمر الله»، بداية من تحصين قراراته وجعلها غير قابلة للطعن، وتعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما أشعل الغضب في الشارع المصري واندلعت المواجهات بين المصريين وأنصار الجماعة الإرهابية.

ووجّه الفريق عبد الفتاح السيسي، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك، رسالة قوية لـ«مرسي»، أكد خلالها أنّ الجيش لن يسمح بحدوث فتنة وحرب أهلية في البلاد، ولن يكون طرفا في مواجهة بين المصريين.