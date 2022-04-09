يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة السويس؛ ليعرفوا موعد الإفطار وتناول الطعام والشراب بعد انتهاء ساعات الصوم؛ خاصة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد خلال الفترة الحالية.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة السويس

وحدد البيان الصادر من الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة السويس، الذي يؤذن له في تمام الساعة 6:18 مساءً، وهو الموعد المحدد لإفطار الصائمين عن تناول الطعام والشراب منذ أذان الفجر.

مواقيت الصلاة اليوم السبت

وبحسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة؛ فإن مواقيت الصلاة جاءت على النحو التالي:

أذان الفجر 4:03 صباحا.

الشروق 5:31 صباحا.

أذان الظهر 11:54 صباحا.

أذان العصر 3:28 مساءً.

أذان المغرب 6:18 مساءً.

العشاء 7:36 م.