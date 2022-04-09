مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة القليوبية

يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في القليوبية، الموافق 8 رمضان، حيث يلتف الجميع حول مائدة الطعام لكسر صيامهم وتناول وجبة الإفطار معا بعد سماع أذان المغرب ثم يتناولون الحلوى ويتوجهون لأداء صلاة التراويح في المساجد المختلفة.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في القليوبية

وتنشر الوطن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في القليوبية في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة:

يؤذن لصلاة الفجر 04:06 ص

الشروق 05:35 ص

أذان الظهر 11:56 ص

أذان العصر 3:30 م

أذان المغرب 6:18 م

أذان العشاء 7:38 م

إجراءات احترازية في المساجد الكبرى

وعلى جانب آخر من مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في القليوبية، تشهد مساجد القليوبية تشديد الإجراءت الاحترازية في كافة المساجد لمنع انتشار فيروس كورونا، وتقوم لجان من أوقاف القليوبية والمحافظة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار كورونا في جميع المساجد خاصة الكبرى التي يتردد عليها عدد كبير من المواطنين في صلاة التراويح طوال شهر رمضان المبارك.

على جانب آخر، تشهد محافظة القليوبية طقسا حاراً اليوم السبت ثامن أيام شهر رمضان المبارك، وتبلغ درجة الحرارة العظمى 31 درجة وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، وتنخفض تدريجياً بحلول المساء لتسجل الصغرى 14 درجة.