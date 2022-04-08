توزيع 500 وجبة لإفطار الصائمين في 9 محطات بمترو الأنفاق

استمرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وبالتنسيق مع بنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، في توزيع نحو 500 وجبة خفيفة يوميًا على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب.

توزيع الوجبات داخل محطات المترو التبادلية

ويأتي ذلك بعد انتهاء الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، إذ أنه تم التوزيع داخل المحطات التبادلية والمحطات الرئيسية لخطوط المترو «الشهداء - أنور السادات - العتبة - المرج الجديدة - جامعة القاهرة، شبرا الخيمة - كلية الزراعة - روض الفرج -السيدة زينب».

جدير بالذكر أن هذه المبادرة، تهدف إلى الوصول إلى توزيع عدد مائة وخمسين ألف وجبة إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق، حتى الانتهاء من شهر رمضان المبارك.