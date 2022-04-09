الزراعة: لا رسوم إضافية على مُصدري الفراولة المصرية للخارج

نفى الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أن يكون الحجر الزراعي قد فرض أي رسوم إضافية على الفراولة المجمدة المصدرة خارج مصر، خصوصا أن مصر هي الدولة الأولى على العالم في تصدير الفراولة المجمدة، حيث وصلت الصادرات في عام 2021 لـ244 مليون دولار، وهي زيادة تصل لضعف المبيعات أو ضعف حجم الصادرات لعام 2020، حيث بلغت قيمة الصادرات في عام 2020 لـ20 مليون دولار، حيث تخضع صادرات الفراولة لقانون مصري، بجانب القانون الدولي الذي ينظم وقاية النبات وحماية الأصناف النباتية وحقوق الملكية الفكرية، فهي قواعد تعمل المنظومة في إطارها.

القرش: الزراعة حريصة على دعم المصدرين

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق والإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن الوزارة ملتزمة بالحفاظ على منظومة الصادرات وحريصة على دعم المصدرين وكل من يعمل بمجال الصادرات الزراعية، للحفاظ على اتزان السوق، بجانب الطفرات الكبيرة التي يشهدها قطاع الزراعة من حجم الإنتاج والعلاقات الدولية في الصادرات الزراعية التي استطاعت مصر أن تغزو بها أسواق العالم.

الزراعة: مصر تستهدف تعظيم حجم الصادرات وزيادة تنوعها

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أن الفراولة المجمدة والموالح والعديد من الأصناف احتلت بها مصر مراتب متقدمة للغاية، ومصر حريصة على الحفاظ على هذه المراتب المتقدمة، بل تستهدف تعظيم حجم الصادرات وزيادة تنوعها، شارحا أن القانون المصري لا يحتوي على رسوم جبرية على تصدير الفراولة، ولكن هناك رسوم للتحاليل والفحوصات الإضافية التي تتوافق مع الإجراءات.