4 أطعمة حمراء تجلب السعادة والصحة والقوة في عيد الحب.. منها الفراولة

«عيد الحب» أو ما يعرف باسم «الفلانتين» عالميا في 14 فبراير من كل عام ميلادي، واللون الذي يغلب على طقوس الاحتفال به اللون الأحمر، إذ يستعد العشاق والمحبون لهذه المناسبة، للتعبير عن الحب، ولإحياء مشاعرهم تجاه محبيهم كل عام، ويكون ذلك، بالرسائل المحملة بالمشاعر، وكذلك الهدايا والزهور، التي يغلب عليها اللون الأحمر رمز الحب والتوهج، لكن ماذا عن عالم الأطعمة؟ وهل هناك أطعمة مسؤولة عن جلب السعادة والصحة والقوة، ويمكن أن يتم تناولها في عيد الحب أو الفلانتين؟

الدكتورة مروة شعير، الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، قالت لـ«الوطن»، إن هناك أطعمة غنية بمواد معينة لها قدرة على تخفيف الآلام، أو تحتوى على مركبات تعمل كمنشط جنسي، ومنها ما يعمل على تحسين صحة الدماغ والشعور بالسعادة.

1- الفراولة والكريز والكركديه

تعد هذه الأنواع غنية بـ«الانثوسيانين»، المادة المسئولة عن اللون الأحمر، وكذلك تحتوي علي فيتامين c، والعديد من المركبات الكميائية النباتية، ومعروفة بقدرتها كمضادات أكسدة قوية، ومضادات للالتهاب والسرطان وتخفيف الآلام.

2- البنجر

غني بماده البيتانين، والمسئولة عن اللون الأحمر، وهو مقوي للمناعة، ومضاد قوي للأكسدة، ومنشط جنسي، وهام لتحسين مستوى الهيموجلوبين في الدم، في حالات الأنيميا.

3- الفلفل الأحمر

يحتوي الفلفل الأحمر، على مادة الكابسايسين، وهي مواد هامة للشعور بالسعادة، وتحسين صحة الدماغ، ويعزز عملية الأيض، ويثبط الشعور بالجوع في الشتاء، كما أنها مضاد أكسدة قوي.

4- الطماطم

الطماطم غنية بمادة الليكوبين المسئولة عن اللون الأحمر، والمقاومة للسرطان، والشيخوخة، وحماية صحة القلب.

عيد الحب

يأتي عيد الحب في 14 فبراير من كل عام، فرصة لانتعاش المبيعات، أبرزها الورود والشوكولاتة، وغيرها من الهدايا، في ظل بحث كثيرين عن هدايا مناسبة لأحبتهم.