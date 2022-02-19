أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم السبت 19-2-2022.. الفراولة بـ12 جنيها

البرتقال واليوسفي والموز والفواكه بشكل عام، تشكل عامل غذائي لصحة الإنسان، لاحتواءها على الكثير من العناصر التي تمد الجسم بالطاقة والفيتامينات، التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي، فهي تضم فيتامين «سي وج وأ»، والبوتاسيوم، وحمض الفوليك، لذا يفضل تناولها يوميا، بكميات متساوية، للحفاظ على الصحة العامة، ومنها نضارة البشرة والشعر.

ومن منطلق تقديم أسعار السلع والمنتجات للمواطنين، لتسهيل الأمر عليهم، تستعرض «الوطن»، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار الفاكهة، وفق جولة صباحية بالأسواق اليوم، في إطار اهتمام المواطنين بمتابعة الأسعار يوميا.

أسعار الفاكهة في الأسواق

تراوح سعر القشطة البلدي اليوم بين 17 و23 جنيهًا، كما تراوح سعر جريب فروتمن بين 3 الى 6 جنيهات، وسجل سعر العنب المستورد الاسود 25 جنيها، وتراوح سعر الكانتلوب بين 4 الى 7.5 جنيها، وتراوح سعر الحرنكش بين 9 إلى 13 جنيها، وأخيرا الافوكاتو يباع بسعر 50 جنيها.

سعر التفاح في الأسواق

تراوح سعر التفاح الجولدن بين 17 و19 جنيهًا، والتفاح السوري واللبناني بين 12 و18 جنيهًا، وللتفاح الأمريكي بين 17 و23 جنيهًا، وجاء سعر حبة الأناناس بسعر 35 جنيها، وسجل سعر البرتقال البلدي 6 جنيهات وتراوح سعره اليوم بين 6 و10 جنيهات وذلك بالنسبة للبرتقال أبو سرة، وبلغ سعر الكيوي اليوم نحو 26 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الموز في الأسواق إلى 10 جنيهات، وذلك اليوم السبت الموافق 19 فبراير.

كما يتراوح سعر كيلو الفراولة بين 10 و12 جنيهات، ووصل سعر الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيهًا، فيما وصل سعر كيلو البرقوق المستورد إلى 25 جنيهًا، وسجل سعر الجوافة اليوم 8 و10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو اليوسفي بين 8 و 10 جنيهات.