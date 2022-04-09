حكم الحقن في الصيام «للعلاج أو التقوية».. مفتي الجمهورية يرد «فيديو»

ما حكم الحقن في الصيام؟ سؤال من أكثر الأسئلة الشائعة في شهر رمضان، حيث يكثُر البحث عبر المحركات بشأن الحقن في شهر رمضان، ويفكر البعض في مدى صحة استمرار استخدام الحقن سواء في الوريد أو العضل. وقد يبحث البعض عن هذه التساؤلات نظرًا للإصابة بمرض يستدعى تناول الحقن بشكل دائم حتى الشفاء، أو هناك من يبحث عن هذا الموضوع بسبب مرض أحد ذويه.

وللإجابة على هذا السؤال، وحرص الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على الاجابة على هذا السؤال «هل الحقنة الوريدية أو في العضل للعلاج أو للتقوية مبطلة للصوم؟»

حكم الحقن في الصيام

وحول حكم الحقن في الصيام وهل يبطل صيام رمضان من عدمه، أكد الدكتور شوقي علام، على صحة صيام من يحصلون على حقن وريدية أو عضلية، موضحًا أن الذي يبطل الصوم هو ما دخل إلى الجوف.

وقال «علام» إن الحقن سواء الوريدية أو العضلية التي يحصل عليها المسلم كعلاج أو تقوية للجسم، ولا تدخل أو تصل إلى الجوف، لا تبطل الصيام.

تناول حقن الأنسولين في رمضان

وحول حكم الحقن في الصيام، وتحديدًا حكم حقن الأنسولين لمرضى السكر في رمضان، فقد حرصت دار الإفتاء المصرية على توضيح ما يتعلق بحقن الأنسولين، قائلة: «لا يوجد ما يمنع في الشرع من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام لمرضى السكر، ولن يؤثر ذلك على الصيام حيث يكون الصيام معها صحيحًا».

وأوضحت الإفتاء، أنه حتى إذا وصل إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ومن ثَمَّ يكون الصوم معها صحيحًا وجائز شرعا».