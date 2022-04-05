الطرق والكباري: تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري نهاية 2022

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إنّ وزارة النقل تواصل أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، والقضاء نهائيا على الزحام المروري بالقاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنّه سيتم منع سير الميكروباص على الطريق الدائري نهائيا قريبا، ولن يسمح له مرة أخرى بالسير على الدائري.

ترسيم 57 محطة للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

وقال مصطفى لـ«الوطن»، إنّه سيتم ترسيم نحو 57 محطة عند التقاطعات الرئيسية، لتسيير الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، بديلا للميكروباص، لافتا إلى أنّ قرار منع سير الميكروباص من السير على الطريق الدائري، نهائيا ولا رجعة فيه.

وأوضح أنّه عند توسعة الطريق الدائري تم النظر إلى أكثر القطاعات التي تتكون بها كثافات مرورية من الأوتوستراد إلى المريوطية، والتى تصل إلى 213 ألف سيارة في اليوم، واتخذت الإجراءات لتوسيع الطريق، ليصل 7 حارات بدلا من 4 في كل اتجاه، عقب الانتهاء من أعمال التطوير، عدا كوبري المنيب يصبح 8 حارات بكل اتجاه.

تشغيل الأتوبيس الترددي رسميا على الطريق الدائري ديسمبر 2022

وأوضح مصطفى، أنّ أعمال تطوير الطريق الدائري مستمرة طوال شهر رمضان 2022، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على العاملين والفنيين والمهندسين من خطر عدوى كورونا، قائلا: «سيتم تشغيل الأتوبيس الترددي رسميا على الطريق الدائري ديسمبر 2022، ليكون بديلا للميكروباص، حيث يجوب الدائري كله في مسار معزول لا علاقة له بمسارات السيارات الأخرى، كما أنّ له حارة منفصلة تماما، ويسير بتوقيتات محددة.

إجراءات صارمة بأماكن الطريق الدائري بسبب كورونا

وأكد رئيس الطرق والكباري، أنّه يتم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بأماكن تطوير الطريق الدائري، للحفاظ على العاملين والفنيين والمهندسين، من خطر الإصابة بعدوى كورونا، علاوة على التزام جميع العاملين والفنيين والمهندسين بارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.