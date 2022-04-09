خبير تربوي: ننهي عاما دراسيا آمنا.. وكل البرامج التعليمية أصبحت إلكترونية

هنأ الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي المجلس الأعلى للجامعات بمرور عام دراسي آمن تعليميًا وصحيًا دون توقف أو استثناءات، مشيرًا إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتزام كل طلاب الجامعة بارتداء الكمامات الواقية، والحرص على التباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر للأدوات الخاصة الامتحانات وتعقيم الأماكن باستمرار، إضافة إلى احتواء كل كلية على أطباء للكشف الفوري على المشتبه بهم، بالإضافة لتواجد غرف لعزل المصابين في حال ثبوت إصابتهم.

الطالب المصاب بفيروس كورونا من حقه إعادة الامتحان مرة أخرى

وأضاف الخبير التربوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق والإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنَّ الطالب المصاب بفيروس كورونا من حقه إعادة الامتحان مرة أخرى، وهي عملية ميسرة لتحقيق الفرص التعليمية بين جميع الطلاب.

وأوضح أنَّه منذ تولي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للوزارة صدَر قرار بإلغاء المذكرات الجامعية والكتاب الجامعي وأصبح التعليم كله يتمّ من خلال منصات في الكلية، ومن خلال تحويل البرامج التعلمية والكتب والمقررات الدراسية لكتب إلكترونية، ويتفاعل الطالب باقتدار مع هذا خصوصا أنَّ التفاعل الأون لاين يكون مفضل للطلاب في هذا التوقيت.

انتهى عصر الفكر الواحد والرأي الواحد في التعليم

وتابع الخبير التربوي أنَّ المكتبات الجامعية تحولت جميعها لمكتبات إلكترونية، إذ يبحث الطالب ويطلع على أكثر من رأي ورؤية وفكر، فقد أصبحت العملية التعليمية الآن تجمع بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم الإلكتروني، فالتفاعل هام جدا بين الطالب ومعلمه، وهي فائدة الجامعة التي تربي الإنسان الذي يمتلك الحرية في حدود وقيود وتعلم التفكير والتعليم وإبداء الرأي والحوار والنقاش واحترام ثقافات الشعوب، فكل ذلك مهارات عليا لا تتأتى إلا من خلال الحوار والمواجهة.