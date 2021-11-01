أخبار الإسكندرية.. حبس طلاب مشاجرة الجامعة والحكم بإعدام 4 بينهم دجال

شهدت محافظة الإسكندرية، أحداثاً عديدة على مدار الساعات الماضية، على النواحي كافة، كان منها عودة الطقس اللطيف إلى أنحاء المحافظة بعد الطقس الممطر الذي انطلق منذ فجر السبت، فيما قررت النيابة العامة حبس المتهمين في مشاجرة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، بجانب صدور حكم الإعدام ضد دجال و3 آخرين بتهمة هتك عرض طفلة بالإسكندرية.

طقس مشمس في الإسكندرية بدلا من النوة

شهدت محافظة الإسكندرية، الأحد، طقسا مشمسا على الأنحاء كافة، مع ثبات درجات الحرارة عند معدلاتها، وزيادة نسبة الرطوبة، وانخفاض نشاط الرياح، وسط توقعات بهطول أمطار على المدينة الساحلية.

ورغم تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، إلا أن الأمطار الخفيفة لم تتساقط إلا لمدة 5 دقائق فجر الأحد، ثم توقفت.

حبس المتهمين في مشاجرة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

قررت نيابة باب شرق، في الإسكندرية، حبس طالبين وعاطل، أطراف مشاجرة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد إلقاء القبض على 4 أشخاص هم أطراف المشاجرة، من بينهم طالبان بالجامعة وعاطل شقيق الطرف الأول وعامل، مع التحفظ على الطالب المصاب داخل مستشفى الأميري الجامعي، وذلك إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام باب كلية الحقوق بشارع «سوتر»، ما أسفر عن إصابة أحد الأطراف بجروح وإحداث حالة من الرعب أمام المجمع النظري.

الإعدام لدجال و3 آخرين بتهمة هتك عرض طفلة بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عادل إبراهيم العليمي، معاقبة 4 متهمين بالإعدام شنقا بتهمة تسهيل هتك عرض طفلة على يد دجال، لمدة 4 سنوات، والمتهمون هم «الـ.ع.أ» عامل، و«ف.ف.ال» ربة منزل ووالدة الطفلة، و«ن.ف.ال» ربة منزل وخالة الطفلة، و«ز.م.هـ» جدة الطفلة.

تعود الواقعة المسجلة في القضية رقم (20819 لسنة 2020)، جنايات قسم شرطة محرم بك، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة البحث الجنائيأ، يفيد ببلاغ من المدعو «ال.م.إ» عامل، وبصحبته ابنته المجني عليها «م.ال.م» 16 عاما، اتهم فيه «الـ.ع.أ» 40 سنة عامل، ويعمل دجالا، بهتك عرض ابنته ومواقعتها بغير رضاها، باشتراك طليقته والدة المجني عليها «ف.ف.ال» 38 سنة ربة منزل، وشقيقتها «ن.ف.ال» 30 سنة ربة منزل ووالدتها «ز.م.هـ» 58 سنة ربة منزل، وتعدي المتهم على ابنته الطفلة على مدار 6 سنوات بدائرة القسم.