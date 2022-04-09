استشاري تغذية: صيام الأطفال قبل 12 سنة غير مستحب صحيا «فيديو»

تحدثت الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية، عن الغذاء الصحي للأطفال في شهر رمضان، وصيامهم خلال الشهر الفضيل، موضحة أنه يجب إخبار الطفل بسبب الصيام وفوائده وأهميته بالنسبة للجسم وكركن من أركان الإسلام.

جسم الطفل يتكون كل يوم

وأكدت استشاري التغذية أهمية السوائل بالنسبة للأطفال في فترات الصيام، خصوصا في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، ناصحة ببدء الصيام التدريجي مع الأطفال من العصر للمغرب، ومن الظهر للمغرب، وفي الفترة فيما قبلهما يأخذ السوائل والغذاء اللازمين لاحتياج الجسم لهما، موضحة أن جسم الطفل يكبر يوميا، وهناك أنسجة وإنزيمات وعضلات تتكون كل يوم، فمنذ بداية اليوم لآخره تحدث تغيرات مستمرة في جسم الطفل بسبب هرمون النمو.

الصيام غير مستحب قبل 12 عاما للطفل

وأضافت استشاري التغذية، خلال حوارها مع الإعلامييّن منة فاروق وباسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح»، والمذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، إنّ الصيام غير مستحب للأطفال الأقل من 12 عاما بسبب النمو الدائم بأجسامهم، فهناك أطفال بنيانهم ووضعهم الصحي ضعيف، وهناك أطفال مصابون بالأنيميا ومشاكل صحية مختلفة.

ونصحت «الصيرفيي» ببدء صيام الطفل من سن 10 سنوات أو 11 سنة على فترات بسيطة من اليوم، على يبدأ الصيام الكامل من سن 12 سنة إذا كانت صحته تسمح بذلك.

شرب السوائل من وقت الإفطار للسحور

واستكملت استشاري التغذية، أن الطفل بعد يوم الصيام لابد له من شرب السوائل من وقت الإفطار لوقت السحور، مع ضرورة الاهتمام بتناول الفاكهة والتمر واللبن مثله مثل الكبار، مشددة على ضرورة الاهتمام بوجبة السحور للطفل واحتوائها على البيض والألبان والسوائل، وتجنب لعب الرياضة قبل الفطار.