قرار عاجل من «التعليم» بشأن توزيع التغذية المدرسية على الطلاب في رمضان

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً مهما وعاجلا للمديريات التعليمية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بشأن موقف توزيع الوجبات التغذية المدرسية على طلاب المدارس، خلال شهر رمضان.

توزيع الوجبات المدرسية على طلاب رياض الأطفال والابتدائية في رمضان

وأكدت وزارة التربية والتعليم، توريد الوجبات المدرسية خلال شهر رمضان المبارك سيقتصر على طلاب مرحلة رياض الأطفال والابتدائي فقط، وأنه سيتم توزيع الوجبات المدرسية الموجودة لدى الشركة على طلاب المرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية إضافة إلى المراحل الأخرى في الأسبوع الذي يسبق شهر رمضان المعظم.

توزيع الوجبات وفقا للحضور الفعلي للتلاميذ

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بتنفيذ الآتي:

- التنسيق بين الشركة الموردة والمديريات التعليمية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضع خطة لتوريد وتوزيع الوجبات المدرسية «خلال الاسبوع الذي يسبق شهر رمضان فقط» على تلاميذ المرحلة الاعدادية، إذ إنّ هذه الفئة كانت مستهدفة بصورة محدودة في بعض المديريات وليس على مستوى الجمهورية بحيث يتم تحديد الوقت المناسب لتوريد الوجبات المدرسية، خلال الفترة المحددة للتوريد وتوزيع الوجبات وفقا للحضور الفعلي للتلاميذ، وعدم وجود متبقيات للوجبات في المدارس قبل حلول شهر رمضان.

- التنسيق بين الشركة الموردة والمديريات التعليمية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضع خطة لتوريد وتوزيع الوجبات المدرسية على ثلاميذ «رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية» خلال شهر رمضان، إذ إن التوريد سيكون على دفعة أو دفعتين خلال الأسبوع، وفقًا للحضور الفعلي للتلاميذ ومراعاة الاشتراطات اللازمة المترتبة على ذلك.