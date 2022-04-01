«الصحة» تحدد موقف مرضى الأورام من صيام شهر رمضان وقواعد التغذية

أجابت الدكتورة رنا حمدي، مدرس أورام الأطفال بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، عن إمكانية صيام مرضى الأورام في شهر رمضان المبارك والذي يبدأ غداً السبت الموافق 2 أبريل الجاري، موضحة أن الطبيب المعالج للأورام هو الذي يمكنه الإجابة على هذا السؤال وفي أغلب الحالات يُحسم الأمر بناءً على نوع الورم ومدى انتشاره وطريقة تلقي العلاج والآثار الجانبية المتوقعة منه وهو يحدث في أغلب الحالات.

وأضافت «رنا» في بث مباشر لها على صفحة وزارة الصحة والسكان الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أنه هناك حالات يحتاج الطبيب المعالج لها الرجوع إلى طبيب الأغذية لحسم قرار الصيام من عدمه، مثل أورام الجهاز الهضمي وأورام الرأس والرقبة والسكر والذين يعانون من فشل واضطراب في وظائف الكلى والكبد ومرضى الأورام من الأطفال أو المرضى أصحاب الـ70 عاما فأكثر.

علامات إذا ظهرت يجب الإفطار فوراً

وأوضحت الدكتورة رنا حمدي، أنه إذا قرر مريض الأورام الصيام في شهر رمضان فهناك علامات محذرة إذا ظهرت عليه يجب عليه الفطار فوراً أو يتجه إلى تلقي العلاج الطبي أبرزها تغيير في درجة الوعي أو قيء مستمر.

وعن الأكلات المناسبة لمرضى الأورام في شهر رمضان، قالت مدرس أورام الأطفال، إنها تنقسم إلى وجبات للسحور وأخرى للإفطار، موضحة أنه بالنسبة للسحور يجب تناول أطعمة ذات كربوهيدرات معقدة مثل الخبز البلدي والفول والبطاطس والألياف وأطعمة بها بروتين مثل البيض المسلوق: «يفضل أن يكون مسلوقاً من أي طريقة طهي أخرى»

تناول أطعمة بها بروتين مثل اللحوم البيضاء

وجبات معينة يجب على مرض الأورام تناولها في الفطار، حددتها «رنا»، أبرزها تناول أطعمة بها بروتين مثل اللحوم البيضاء «الصدر أفضل من الورك» ولا يفضل تناول اللحوم الحمراء لأن المسموح به تقريباً 150 جراما لمرة واحدة في الأسبوع، مؤكدة على ضرورة تناول الأسماك بكثرة ويفضل أن تكون الألياف موجودة بكثرة في وجبة الفطار والابتعاد عن وجبات محمرة أو «مسبكة».

ونوهت الدكتورة رنا حمدي، أنه من أفضل المشروابات التي يمكن الإفطار عليها بالنسبة لمريض الأورام في شهر رمضان هي التمر باللبن فله قيمة غذائية عالية وتعوض المريض عن العناصر الغذائية المفقودة وقت الصيام، موضحة أنه من المشروبات التي يجب الابتعاد عنها والمدرة بالبول خاصة مع قرب وقت السحور هي التي تحتوي على كافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغذية والتي بها «صودة».

السحور وجبة أساسية يجب عدم الصيام بدونها

ونصحت مدرس أورام الأطفال بجامعة القاهرة، بضرورة تناول الفواكهة ذات القشرة السميكة وفي حالة الرغبة لشربها كعصائر يجب استخدام بدائل للسكر، مشددة على ضرورة تجزئة الوجبات وتناولها على فترات متباعدة، وبالنسبة للسحور وهو وجبة أساسية يجب عدم الصيام بدونها وتبدأ من الساعة الحادية عشرة مساءً حتى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، فيجب تناول وجبات بشكل متجزأ.

وشددت على ضرورة الإفطار بـ«حاجات خفيفة» مثل السليقة وتجزئة بقية الأكل، لافته إلى أن مرضى الأورام هم أكثر عرضة للجفاف في شهر رمضان لذلك يجب عليهم في وقت السحور شرب مياه بكميات كبيرة وعدم شرب مشروبات بها كافيين وتقليل الأملاح والطعام الحار خاصة مع قرب السحور وتناول فواكه بها بوتاسيوم مثل الموز والبرتقال، مؤكدة على ضرورة الابتعاد عن التعرض للشمس والأعمال الشاقة في وقت الصيام.

ونوهت بأنه يمكن تناول القطايف ووضعها في الفرن بدلاً من تناولها محمرة وتناول الكنافة بالمانجو شرط أن تكون مكوناتها خفيفة ويمكن أيضاً تناول المهلبية مع استبدال السكر بسكر ستيفيا، مؤكدة أن قرار الصيام لمريض الأورام صعب والطبيب المعالج هو القادر على اتخاذ القرار فيجب على المريض الأخذ بنصيحته ومناقشته في جميع المشكلات الصحية، محذرة من أخذ أي نصائح من المحيطين له.