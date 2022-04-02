أول فيديو كليب أزهري عن رمضان: يدعم الموهوبين في الإنشاد الديني

تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف عام من الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ورئيس مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمشيخة الأزهر الشريف، أعلن مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمشيخة الأزهر: ببداية شهر رمضان الكريم، إصدار أول فيديو كليب أزهري عن رمضان بعنوان: «حمدا لله أنا صائم» من كلمات الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أداء وألحان مبدعة مكتب الأزهر لدعم الابتكار الطالبة بالأزهر الشريف الزهراء لايق حلمي.

وقالت الدكتورة عائشة بدوي عضو مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمشيخة الأزهر، لـ «الوطن»: الفيديو كليب يهدف لدعم المبدعين في مجال الإنشاد الديني، وسيكون الفيديو كليب متاحا خلال الساعات القادمة.

أبرز المعلومات عن الزهراء لايق

وتعد الزهراء أول فتاة أنشدت بالجامع الأزهر في احتفالية ليلة القدر، وأول فتاة تقرأ القرآن أمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في مؤتمر رئاسي، وبطلة أول فيديو كليب أزهري في مجال الإنشاد الديني، وتم تكريمها من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كما تم تكريمها من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف لتميزها في مجال التلاوة والانشاد الديني، ومشاركتها في فعاليات واحتفالات مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال. وإشراف فني الدكتور محمود الهواري، والدكتورة عائشة بدوي، أعضاء مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمشيخة الأزهر.

الزهراء لايق: فخورة بأني أول قارئة للقرآن في حدث دولي

وتحدثت الموهبة الشابة الزهراء لايق «18 سنة»، في تصريحات لـ«الوطن» خلال زيارتها لمعرض الكتاب 2021 عن سعاتدتها بتبني الأزهر موهبتها بعد أن أتمت حفظ القرآن الكريم في سن العاشرة.

وقالت الزهراء إنها سعيدة بترشيح الأوقاف لها لقراءة القرآن أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تعتبره بمثابة أب لها، وعبرت عن فخرها بكونها أول قارئة للقرآن في حدث دولي في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة.