أماكن قوافل طبية مجانية تطلقها «الصحة» في 7 محافظات اليوم

ينتظر مختلف المواطنين في 7 محافظات على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، إطلاق وزارة الصحة والسكان، لعدد من القوافل الطبية التي تقدم خدماتها بشكل مجاني، وتتبع مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، على أن تشمل هذه القوافل العديد من التخصصات الطبية.

ويأتي ذلك في إطار القوافل الطبية المجانية التي توفرها وزارة الصحة والسكان يومياً خلال الفترة الماضية من أجل إتاحة الكشف والعلاج لجميع المواطنين في المحافظات المختلفة.

تفاصيل القوافل الطبية التي يتم إطلاقها اليوم

وتوضح «الوطن»، تفاصيل القوافل الطبية التي سيتم إطلاقها خلال اليوم من جانب وزارة الصحة والسكان والتي أعلنت عنها عن طريق صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، سواء أماكن القوافل الطبية، أو التخصصات الطبية المتوفرة خلالها.

أماكن القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أماكن القوافل الطبية التي تطلقها مبادرة «حياة كريمة» في 7 محافظات، وهي كالتالي:

1 - محافظة الفيوم، وتحديداً في «سعداوي» التابعة لمركز أطسا.

2 - محافظة أسيوط، وتحديداً في «المعصرة» التابعة لمركز الفتح.

3 - محافظة كفر الشيخ، وتحديداً في «الخبي» التابعة لمركز قلين.

4 - محافظة الوادي الجديد، وتحديداً في «اللواء صبيح - علي بن أبي طالب» داخل مركز الفرافرة.

5 - محافظة القليوبية، وتحديداً في «كفر منصور» التابع لمركز كفر شكر.

6 - محافظة بني سويف، وتحديداً في «مناطق كوم أبو خلاد» التابعة لمركز ناصر.

7 - محافظة البحر الأحمر، وتحديداً في «وحدة المستعمرات الصحية» التابعة لمركز القصير.

«الصحة» توضح التخصصات الطبية المتوفرة خلال القوافل الطبية

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن التخصصات الطبية التي سيتم إتاحتها على مدار اليوم أمام كافة المواطنين في المحافظات المذكروة، والتخصصات كالتالي:

1 - الأطفال.

2 - نساء وولادة.

3 - خدمات تنظيم الأسرة.

4 - الأنف والأذن.

5 - الباطنة.

6 - الجراحة.

7 - العظام.

8 - القلب.

9 - الرمد.

10 - الأسنان.

11 - الجلدية.

12 - خدمات الآشعة.

13 - خدمات التحاليل.