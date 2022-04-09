الخريطة الكاملة لـ12 مبادرة رئاسية أطلقتها الصحة.. منها علاج الضمور العضلي

أطلقت وزارة الصحة والسكان العديد من المبادرات تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك بهدف المحافظة على سلامة وصحة المواطنين، بالإضافة إلى توفير كشف وعلاج مجاني لجميع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

خريطة المبادرات الرئاسية التي تطلقها وزارة الصحة

وتستعرض «الوطن» الخريطة الكاملة للمبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها حتى الفترة الحالية، حسب ما أوضحته وزارة الصحة والسكان عن طريق صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

1 - مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

2 - مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

3 - مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة مرضى فيروس كورونا بالعزل المنزلي.

4 - مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

5 - مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

6 - مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

7 - مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد.

8 - مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس.

9 - مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين.

10 - مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي.

11 - مبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمي الخدمات العلاجية.

12 - مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

قافلتان طبيتان اليوم للكشف والعلاج مجانا

وفي سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عبر منشور لها آخر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه سوف يتم إطلاق قافلتين طبيتين تابعتين للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك على مدار اليوم السبت للكشف على المواطنين في محافظتين مجاناً مع تقديم العلاج أيضاً مجاني لهم.

وأضافت وزارة الصحة أن أماكن القوافل الطبية على مدار اليوم في كل من، أولا محافظة الدقهلية وتحديداً في «31 بصار» التابع لمركز بلقاس، وثانياً في محافظة الجيزة وتحديداً في «كفر حكيم» التابع لحي كرداسة.