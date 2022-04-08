9 إرشادات مهمة من «الصحة» لمرضى الكلى في شهر رمضان

وجهت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، العديد من الإرشادات والنصائح المهمة إلى مرضى الكلى خلال شهر رمضان، في ظل تخوف الكثير من الأشخاص المصابين بأمراض الكلى من صيام شهر رمضان وحدوث أضرار صحية لهم.

نصائح مهمة من وزارة الصحة لمرضى الكلى خلال شهر رمضان

وتستعرض «الوطن»، كافة النصائح والإرشادات التي أوضحتها وزارة الصحة والسكان لمرضى الكلى، منعا لحدوث أي أعراض أو أضرار صحية عليهم بسبب صيام شهر رمضان، وهي كالتالي:

1 - يجب على مختلف الأشخاص المصابين بأمراض الكلى أن يتجنبوا الجلوس في الطقس الحار خلال ساعات الصيام.

2 - ينبغي على مرضى الكلى أن يهتموا جيدًا بوجبة السحور حتى يتجنبوا الشعور بالتعب خلال ساعات الصيام في نهار شهر رمضان.

3 - على كافة مرضى الكلى، التواصل مع الطبيب المعالج واستشارته بشأن الكمية المسموح بها من البروتينات.

الابتعاد عن تناول المخللات والموالح

4 - يجب البعد تماما عن تناول الموالح والمخللات.

5 - ينبغي على مرضى الكلى، التقليل من تناول الحلويات والدهون والعرقسوس.

6 - في حالة إذا كان هناك تعذر في البول مع ملاحظة المريض حدوث انتفاخ أو تورم في الجسم، يجب على الفور استشارة الطبيب المعالج.

7 - يجب على الأشخاص المصابين بأمراض الكلى أن يتجنبوا الحصول أي مدرات بول مثل المشروبات التي تحتوي على كافيين سواء شاي أو قهوة، وأيضًا المشروبات الغازية.

الالتزام بجرعات الأدوية في مواعيدها المحددة

8 - يجب الالتزام بتناول الأدوية التي أوصى بها الطبيب.

9 - عدم نسيان أي مريض للكلى، تناول أي جرعة من الأدوية المحددة له، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بما حدده الطبيب المعالج له من توقيت الحصول على الأدوية، والذي يتغير وفقاً لكل حالة مرضية.