إدخال قاذفة هاون إلى فرن الصهر سبب تفجير معمل حديد بالعراق

توفي شخص وأصيب 13 آخرين، في انفجار بمعمل حديد قرب مدينة السليمانية، في العراق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية».

وكشف موقع «شفق نيوز» العراقي، عن أن سبب التفجير وجود قاذفة هاون بين المواد الحديدية التي يجري صهرها في المعمل، وأن أجهزة السونار لم تتمكن من كشفها قبل إدخالها إلى فرن الصهر، فيما لم يصدر عن الأجهزة الأمنية أي بيان حتى الآن.

العراق: وفاة شخص وإصابة 13 آخرين في انفجار معمل حديد

وأكد الموقع العراقي، أن الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة 13 آخرين، بينهم اثنان في حالة خطرة وغير مستقرة.

وكانت قناة «العربية»، قد أعلنت في نبأ عاجل منذ قليل، عن وقوع انفجار معمل حديد فرب مدينة السليمانية العراقية، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين.