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عاجل.. متظاهرون يقتحمون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد

كتب:

حسن رمضان
12:31 ص | الإثنين 28 مارس 2022
الدخان يتصاعد من مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني

الدخان يتصاعد من مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني

اقتحم  متظاهرون مقر «الحزب الديمقراطي» الكردستاني في العاصمة العراقية « بغداد»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال مصدر أمني عراقي، فجر اليوم الاثنين، إن مقر الحزب تعرض للحرق، مشيرا في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إلى اقتحام اقتحام مقر «الحزب الكردستاني» من قبل محتجين وتم السيطرة عليه وحرقه.

وأضاف المصدر الأمني العراقي، أن القوات الأمنية تدخلت في محاولة لإخماد النيران التي اندلعت داخل المقر.

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