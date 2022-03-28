عاجل.. متظاهرون يقتحمون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد

اقتحم متظاهرون مقر «الحزب الديمقراطي» الكردستاني في العاصمة العراقية « بغداد»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال مصدر أمني عراقي، فجر اليوم الاثنين، إن مقر الحزب تعرض للحرق، مشيرا في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إلى اقتحام اقتحام مقر «الحزب الكردستاني» من قبل محتجين وتم السيطرة عليه وحرقه.

وأضاف المصدر الأمني العراقي، أن القوات الأمنية تدخلت في محاولة لإخماد النيران التي اندلعت داخل المقر.