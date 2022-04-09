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إصابة 14 شخصًا بانفجار في معمل حديد قرب مدينة السليمانية بالعراق

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سحر المكاوى
03:54 م | السبت 09 أبريل 2022
انفجار - أرشيفية

انفجار - أرشيفية

أصيب 14 شخصًا في انفجار بمعمل حديد قرب مدينة السليمانية، في العراق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل. 

 

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بقلم سحر المكاوى