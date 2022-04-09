إصابة 14 شخصًا بانفجار في معمل حديد قرب مدينة السليمانية بالعراق كتب: سحر المكاوى 03:54 م | السبت 09 أبريل 2022 انفجار - أرشيفية أصيب 14 شخصًا في انفجار بمعمل حديد قرب مدينة السليمانية، في العراق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل. اقرأ المزيد: العراق يلغي استيراد كل المواد الغذائية لمدة 3 أشهر العراق يطلق «الإرادة الصلبة» لتعقب مسلحي داعش في 3 محافظات «روسيا اليوم»: استهداف محيط قاعدة «بلد» الجوية في العراق بـ8 صواريخ عاجل.. قصف صاروخي على القنصلية الأمريكية في شمال العراق العراق بغداد السليمانية ضحايا حادث العراق بقلم سحر المكاوى