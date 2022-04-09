«الأزهري»: حكمة الشيخ النواوي أعادت الدكتور منصور فهمي لصوابه

قال الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن الشيخ حسونة النواوي هو شيخ الأزهر وعندما تولى هذا المنصب في أوائل القرن الماضي حدث في زمنه أن باحثا مصريا جليلا وهو الدكتور منصور فهمي وكان كان قد سافر إلى باريس وحصل منه ا على الدكتوراه بواسطة مستشرق يهودي.

الأزهري: المستشرق اليهودي متحامل على الإسلام إلى حد كبير

وأضاف «الأزهري» خلال استضافته ببرنامج «يحب الجمال»، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وفي أعقاب ذلك فقد سار على نهجه الدكتور منصور فهمي، وكان المستشرق اليهودي متحامل على الإسلام إلى حد كبير، «تلميذه منصور فهمي ورث عنه التحامل على الإسلام إلى حد كبير».

الأزهري: بعد ذلك ألف الدكتور منصور فهمي كتابه الخاص عن أحوال المرأة في الإسلام

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أنه وبعد ذلك ألف الدكتور منصور فهمي كتابه الخاص عن أحوال المرأة في الإسلام، وخرج بأن الإسلام يظلم المرأة، وعندما قام بالكتابه عن ذلك في الجرائد حدث استفزاز هائل ومعركة بين المواطنين، حتى تدخل الأزهر إمام الحكمة ودعا الدكتور منصور لزيارته، ولما ذهب الدكتور إلى منزل شيخ الأزهر فوجئ بنمط المعاملة الخارج عن الصندوق والتصور.

وأوضح أنه وفي أعقاب ذلك بدأ يجري حوارا بينه وبين شيخ الأزهر ليسأله أنت الذي يشيع الناس أنك ملحد؟، فرد وقال له نعم، وقاما بقراءة القرأن الكريم وصحيح البخاري وقضايا المرأة، «دعاه إلى إعادة الدراسة وترك له حرية الكتابة بشكل علمي بحت ليس به أدني مجال لمشاعر الغضب أو التراشق والخناق».

وأكد أن الدكتور منصور فهمي قد سجل ما حدث بينه وبين شيخ الأزهر قبل وفاته بعام واحد، «سجل ما حدث في مجلة حياتك عام 1985، وفيه رأي استعاده بخواتيم العمر موقف ملأ القلب إجلالا وإنسانية واحترام»