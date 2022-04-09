فردوس عبد الحميد تكشف تفاصيل دورها بمسرحية «نور الطريق»

يفتتح بعد غد الاثنين الموافق العاشر من رمضان العرض المسرحي «نور الطريق» للفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد، وذلك على خشبة المسرح القومي في تمام الساعة العاشرة مساء.

تفاصيل مسرحية نور الطريق

والمسرحية من نوعية المسرحيات الدينية التي تتحدث عن الطريق مع الله، والمسرحية من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال ويشارك في بطولتها عدد من نجوم المسرح ومن بينهم خالد الذهبي، الفنان بهاء ثروت، ويصاحب الممثلين فرقة الإنشاد الديني «فراديس» بقيادة المنشد صلاح عبد الحميد.

فردوس عبد الحميد وتفاصيل مسرحية نور الطريق

وأعربت فردوس عبد الحميد في تصريحات لــ«الوطن» عن سعادتها الكبيرة لعودتها مرة أخرى لخشبة المسرح والوقوف من جديد على خشبة المسرح القومي، مؤكدة أنها مشتاقة للغاية للقاء الجمهور بداية من يوم الاثنين المقبل، مؤكدة أن العمل يوجد به الكثير من الروحانيات التي تليق على الجو الرمضاني.

وعن التعاون مع عبد الرحيم كمال فقالت فردوس عبد الحميد إنه من الكتاب المبدعين التي تحب أعمالهم للغاية، وقالت إنه يقدم ورقا جيدا للغاية وسيراه الجمهور على خشبة المسرح يوم الاثنين وتتمنى أن يلقى إعجابهم.

وكانت فردوس عبد الحميد كُرمت من خلال انتصار السيسي في يوم المرأة العالمي في شهر مارس الماضي، وقالت فردوس عبد الحميد في تصريحات سابقة لها، إنها ممتنة للغاية لتكريمها من السيدة انتصار السيسي وسعيدة بتكريم مصر لها، مؤكدة أن ذلك التكريم وسام على صدرها.