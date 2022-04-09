شركة مياه غازية.. تفاصيل الإعلان الرابع لعمرو دياب في رمضان

يواصل الفنان عمرو دياب تألقه في السباق الرمضاني لهذا العام، فلأول مرة في مسيرته الفنية يقدم أربعة إعلانات في الشهر الكريم بثلاث أغنيات، طرح منهم حتى الآن 3 إعلانات ومن المقرر أن يتم طرح الإعلان الرابع خلال الأيام القليلة المقبلة.

عمرو دياب قدم إعلانين مع هيئة البريد

وعلمت «الوطن» أن الإعلان الرابع من المقرر طرحه لصالح إحدى شركات المياه الغازية المتعاقد عليها دياب منذ سنوات، وسيصاحبه أغنية جديدة.

تشير المعلومات إلى أن هذا الإعلان سيشاركه فيه أولاده، وبالتحديد نجله عبد الله الذي قام بتسجيل صوته على إحدى الأغنيات وصورها خلال تواجده فى القاهرة.

كما أن هناك معلومات باحتمالية أن ينقسم الإعلان لجزأين، أحدهما لعمرو دياب والآخر للاعب محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي لكونهما الثنائي هما نجوم رعاية تلك الشركة الخاصة بالمياه الغازية.

اللي بينا أغنية عمرو دياب فى إعلان شركة اتصالات مصرية

وكان عمرو دياب خلال الأيام الماضية طرح 3 إعلانات تليفزيونية خاصة بالشهر الكريم، الإعلان الأول والثاني كانا لهيئة البريد الحكومية، وقدم بهما أغنية جديدة بعنوان «السر»، كتبها الشاعر أيمن بهجت قمر، أما الإعلان الثالث فكان لصالح إحدى شركات الاتصالات المصرية الكبرى، وقدم بها أغنية «اللى بينا» من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي.

يذكر أن الفنان عمرو دياب يستعد لما بعد عيد الفطر المبارك لتقديم حفلة غنائية في دولة الكويت، وذلك استعدادًا لبدء طرح أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي مازال يسجل أغنياته فى القاهرة، وكانت آخر أغنية قد طرحها قبل الشهر الكريم هي أغنية «خلي الحجر ينطق».