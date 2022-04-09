عمرو دياب يحتل صدارة «يوتيوب» بأغنية السر لليوم الخامس

واصل النجم الكبير عمرو دياب صدارة تريند موقع يوتيوب للمسيقى، لليوم الخامس على التوالي، بأغنية السر الخاصة بحملة البريد المصري، والتي يشارك من خلالها في الموسم الرمضاني لهذا العام.

كان الفنان عمرو دياب طرح أمس الأول نسخة جديدة من أغنية «السر» الخاصة بحملة البريد المصري بعد نجاح النسخة الأولى مع انطلاق شهر رمضان.

عمرو دياب يتصدر التريند

وظهر عمرو دياب خلال الكليب الجديد في منزل، ويتلقى طردًا من البريد، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.

ومن ناحية أخرى، طُرحت الأغنية عبر تطبيق «أنغامي»؛ لتكون متاحة للجمهور مجانًا.

وكانت صورة عمرو دياب الخاصة بأغنية «السر» والتي التقطتها عدسة المصور كريم نور، تصدرت تريند منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد ساعة واحدة فقط من طرحها.

وتقول كلمات الأغنية..

السر اللي يخليك الأول وتفضل مستمر

فيه حد يجدد ويغير وفيه حد محلك سر

ومحدش عاش عالماضي وكمل

كان لازم تغير دا سبب كسبوا اللي بيتحمل ويعاند

تفاصيل أغنية السر

يذكر أن عمرو دياب انتهى من تصوير الأغنية خلال الأيام الماضية ، مع المخرج طارق العريان ، حيث تم التصوير بالكامل في مناطق متفرقة من القاهرة .

ومن ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير في الاتحاد أرينا بأبوظبي، في الثالث من مايو المقبل، تزامنًا مع عيد الفطر المبارك، وبالفعل طرحت التذاكر الخاصة بالحفل.

كان الهضبة قد أحيا مؤخرًا عددًا من الحفلات الغنائية في موسم الرياض، والتي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ولاقت حضور عدد كبير من محبي عمرو دياب، وكانت آخرها الحفل الغنائي التي شارك فيها للمرة الأولى مع محمد حماقي.