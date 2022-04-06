عمرو دياب يطرح نسخة جديدة من أغنية «السر» «فيديو»

طرح النجم الكبير عمرو دياب نسخة جديدة من أغنية «السر» الخاصة بحملة البريد المصري الإعلانية.

وتصدرت أغنية «السر» للنجم عمرو دياب تريند موقع «يوتيوب» كأعلى فيديو مشاهدة على الموقع خلال الأيام الماضية.

أغنية السر من كلمات أيمن بهجت قمر

وظهر عمرو دياب خلال الكليب الجديد في منزله ويتلقى طردا من البريد.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم ومكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان .

أغنية السر من ألحان محمد يحيي

ومن ناحية أخرى تم طرح الأغنية عبر تطبيق «أنغامي» لتكون متاحة للجمهور مجانًا.

وكانت صورة عمرو دياب الخاصة بأغنية «السر»والتي التقطتها عدسة المصور كريم نور تصدرت تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعة واحدة فقط من طرحها.

يذكر أن عمرو دياب انتهى من تصوير الأغنية خلال الأيام الماضية، مع المخرج طارق العريان، حيث تم التصوير بالكامل في مناطق متفرقة من القاهرة.

ومن ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير في الاتحاد أرينا بأبوظبي في الثالث من مايو المقبل بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

عمرو دياب خلال السباق الرمضاني حضر بأغنيتين، الأولى الخاصة بالبريد والثانية خاصة بإحدى شركات الاتصالات المصرية بأغنية بعنوان «اللي بينا».

يذكر أن آخر تعاون بين عمرو دياب وأيمن بهجت قمر كانت أغنية «خلى الحجر ينطق»، التي طرحت قبل الشهر الكريم.