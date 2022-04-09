«حياة كريمة» تكرم سارة بسبب أمانتها: «لو معرفتوش توصلوا لي ربنا موجود»

دعم برنامج «حياة كريمة»، الذي يقدمه الإعلامي أيمن مصطفى، على قناة «DMC»، شابة تدعى سارة، عاملة ديليفري منذ سنة و5 أشهر، إذ أنها مطلقة وتعول ابنها ووالدتها المريضة.

ظروف صعبة

وتعمل سارة دليفري على سكوتر، لم تدفع أقساطه حتى الآن، إذ تبقى 8 آلاف جنيه في الأقساط، وتبلغ قيمة القسط الشهري الواحد 900 جنيه، وكانت تعمل في مصنع تقدم فيه الشاي للعمال، وكان عملها يبدأ في الثامنة صباحا وينتهي السادسة مساءً وتحصل على 80 جنيهًا مقابل ذلك.

وبالطبع، فإن عملها في المصنع لم يضف إليها أي فائدة مادية تُذكر، لذلك، فقد بدأت في العمل على الاسكوتر، مضيفة: «أنا الحمد لله أحسن من غيري بكتير، وأحسن ما أقعد أستنى حد ديني حاجة».

سارة بدأت حياتها المهنية في 2009

ولفتت «سارة»، إلى أنها بدأت حياتها المهنية منذ عام 2009، مشيرةً إلى أنها تمتلك محلا في بيتها، وتتمنى أن تشتري ثلاجة، وهو ما سيسهل حياتها كثيرا: «هشتغل في الصبح ساعتين أو 3 ساعات دليفري، وهكمل باقي اليوم في المحل».

ووجهت سارة، حديثها إلى أيمن مصطفى، قائلة: «ابني طلب مني فراخ محمرة، وقلت له لو ربنا كرمني في شغلي هجيب لك»، وهنا تدخل الإعلامي، ومنحها 500 جنيه: «هتجيبي لابنك فراخ وشيش طاووك وتروقي عليه، أنتِ بنت حلال وربنا يبارك لِك».

حقيبة سوداء بها مبلغ مالي

الإعلامي أيمن مصطفى منحها حقيبة سوداء، وضع فيها مبلغًا ماليًا، وعندما غادر واتصل بها وطلب منها أن تخرج له شاحن من الحقيبة، أخبرته بأنه ترك أموالا من الحقيبة: «الحقيبة فيها مبلغ مالي كبير مع الشاحن»، ولما سألها عن سر عدم احتفاظها بالمبلغ المالي، ردت عليه، قائلةً: «أنا مبخدش فلوس حرام، ربنا يرزقنا بالحلال .. الشنطة انا واخداها منك يبقى الفلوس بتاعتك، مكنتش هتعرف توصل لي، وربنا؟».

وأهدى الإعلامي أيمن مصطفى لـ«سارة»، ميدالية من البرنامج، والمبلغ الذي وجدته في الحقيبة: «أنتِ عندك أمانة وماخدتيش فلوس مش بتاعتك، ولو كنتِ أخدتيها محدش كان هيعرف يوصلك»، ووجهت سارة الشكر له، وبكت.