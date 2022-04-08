الكشف والعلاج لأكثر من 2100 شخص خلال يومين ضمن «حياة كريمة» في بني سويف

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير عمل خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار هاني، إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة.

جاء ذلك خلال مناقشة للتقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية خلال يومي، الأربعاء والخميس 6 و7 أبريل الجاري، بقرية شاويش مركز اهناسيا، مكونة من 10عيادات في 9 تخصصات، الباطنة، الأطفال، صد، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن، الرمد، الأسنان، وضمن إجراءات وقائية مشددة.

القافلة الطبية وقعت الكشف على 2132 مريضا، وصرفت العلاج لهم بالمجان، 51 حالة معمل دم، و31 حالة معمل طفيليات، و9 حالات الأشعة، واستصدار 12 قرارًا للعلاج على نفقة دولة، وتحويل حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، وفحص 54 حالة موجات فوق صوتية.

كما تضمنت القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 100مواطن عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية، الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا، والأمراض غيرالمعدية «الضغط، السكر والسمنة»، وأورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 115 مواطنا.

فيما أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورمحمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج مسئول معلومات القوافل، الأستاذ أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.