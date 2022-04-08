«حياة كريمة» تتكفل بسداد ديون 70 أسرة في إحدى الصيدليات

واصلت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» مسيرتها في رفع العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف القرى والنجوع بمحافظات مصر، إذ تواجدت المبادرة من خلال برنامج حياة كريمة للإعلامي أيمن مصطفي والمذاع على فضائية «DMC» في أحد الصيدليات.

المساعدة في سد ديون الأسر غير القادرة

وعرضت مبادرة حياة كريمة على الصيدلية المساعدة في سداد ديون الأسر غير القادرة على دفع ثمن الأدوية، وقال مدير الصيدلية، عهد علينا إن الدواء حق للجميع سواء المريض قادر أو غير قادر، معقبًا: «مانقدرش نتحمل دمعة مريض مش قادر يدفع ثمن الدواء».

وعرض مدير الصيدلية على البرنامج حالة لسيدة غير قادرة، موضحًا: «سيدة لا عائل لها ووالدتها مريضة ومسنة وابنها الوحيد من ذوي الهمم ولا مصدر دخل لها، وتستهلك شهريًا دواء تكلفته تتراوح من 1200 إلى 1500 جنيه».

سداد ديون 70 أسرة بالصيدلية

واتصل مقدم البرنامج بعدد من الأسر المستفيدة، وأخبرها بتحمل مبادرة حياة كريمة تكلفة الأدوية والمديونيات السابقة لصالح الصيدلية بدلًا منهم، وقال: «حبينا نفرحكم وكل ديونكم اتسددت»، وتكفلت المبادرة بسداد ديون 70 أسرة بالصيدلية.

ومنحت مبادرة حياة كريمة مدير الصيدلية ومالكها ميدالية أبطال حياة كريمة، تقديرًا لدوره المجتمعي في مساعدة ما يقرب من 70 أسرة على صرف الدواء والسداد على فترات.